Dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte reklam filminde oynayan Ümmiye Koçak anjiyo oldu.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre senarist, sinema ve dizi oyuncusu 61 yaşındaki Ümmiye Koçak, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Koçak anjiyo oldu. Koçak’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yazdığı tiyatro oyunları ve film senaryolarıyla bilinen Ümmiye Koçak, New York Avrasya Film Festivali’nde “Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı” ödülünün yanı sıra sinema dalında sayısız ödül aldı. Ümmiye Koçak, dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo ile reklam filminde oynamıştı.

Ümmiye Koçak, hastanedeki tedavisinin ardından Almanya’nın Stuttgart kentinden düzenlenecek olan tiyatro festivaline katılmayı planlıyor.

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