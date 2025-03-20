RTÜK'ten bazı kanallara ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etme konusunda uyarılarını dinlemeyen NOW TV, SZC TV, HALK TV ve Tele1 kanallarına üst sınırdan ceza uygulandı.

İHA'da yer alan habere göre RTÜK, Üst Kurul toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıdan Halk TV, SZC TV, Tele1, NOW TV ve Akıllı TV kanallarına yayın ihlalleri dolayısıyla idari yaptırım kararı çıktı.

RTÜK Üst Kurul toplantısında, Halk TV'deki Rota adlı programa konuk olarak katılan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un kullandığı küfür ve argo içeren ifadelerine de ceza verdi. Argo ifadeler nedeniyle 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." hükmünü ihlal edildiği gerekçesiyle üst sınırdan ceza verildi.

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Toplantıda SZC TV'deki "Öncesi Sonrası" isimli haber bülteni ile Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ ve Emre Kongar'ın sunduğu "18 Dakika" isimli programlara İslam âlemini hedef alan ve mezhep çatışmasını körükleyen ifadelerden dolayı ceza verildi.

İki program hakkında RTÜK izleme uzmanlarınca rapor hazırlandı. Raporda, SZC TV'de "Suriye'de camilerde Alevilerin katli vacip türü fetvaları" şeklinde ifadelerin yer aldığı, bu ifadelerin; 6-7 Mart tarihlerinde Suriye'nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde yaşanan hadiseler ile alakalı yaşanan olaylara sağduyulu bir düşünceyle yaklaşmaktan ziyade olayların daha büyümesine ve özellikle mezhepsel provokasyonlara sebebiyet verecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ'ın "Bu nedenle İslam Dünyası'nın o maalesef büyük Ortaçağı devam ediyor. Bu nedenle İslam Dünyası'nda oluk oluk kan akıyor, Müslümanlar Müslümanları öldürüyor tekbir getirerek. O yüzden hala İslam Dünyası büyük bir sefalet, yoksulluk ve ilkellik içinde kıvranıyor. O yüzden bilim üretemiyor, teknoloji üretemiyor, refah üretemiyor, barış üretemiyor, istikrar üretemiyor. O yüzden kadınlar hiçbir demokratik hak ve özgürlüğe sahip değiller o ülkelerde. O nedenle tek gelişmiş bir İslam ülkesi yok, tek. Öne çıkan İslam ülkesi yok" şeklinde ifadeleri yer aldığı belirtildi. İki programda kullanılan bu ifadeler nedeniyle 6112 sayılı Kanun 8. maddesinde; "Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez." hükmünü ihlal gerekçesiyle üst sınırdan ceza uygulandı.