Sen Anlat Karadeniz’de Hanife Nene karakterine hayat veren isim Zeynep Rüçhan Çalışkur’dur. 13.02.1947 (72 yaşında) yılında Trabzon’da dünyaya gelen Çalışkur, eğitimi için kısa bir süre sonrasında Ankara’ya taşınmak mecburiyetinde kalmıştır. Rüçhan Çalışkur Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü birincilikle bitiren gözde öğrenciler arasında yer almıştır. Eğitimini tamamlayan güzel oyuncu derhal kariyer hayatına başlamak üzere 1979 senesinde Devlet Tiyatroları kadrosuna dahil olmuş ve ünlü oyuncu uzun süreler boyunca tiyatro oyunculuğu yapmıştır.

Birbirinden farklı birçok tiyatro oyunlarında rol alan Rüçhan Çalışkur aynı zamanda seslendirme sanatçılığını da yapmakta. 1988 yılında seslendirme sanatçısı olarak sinema sektörüne giriş yapan Çalışkur, ilk olarak ‘’Beter Böcek’’ filminin seslendirmesini yapmıştır. 2002 yılına kadar birçok yabancı yapımlı filmlerde sesi ile yer aldı. Fiziksel olarak 2002 yılında ‘’Unutma Beni’’ dizisiyle ilk kez televizyon ekranlarına çıkan Rüçhan Çalışkur, 2003 yılında Bulutları Beklerken filminde Ayşe karakterine hayat vermiştir. Parmaklıklar Ardında, Canan, Yılanların Öcü ve Borç yapımlarında yer alan Çalışkur, 2012 yılında en iyi kadın oyuncu ödülünü almaya layık görülmüştür. Tiyatro oyunları haricinde seslendirme ve oyunculuk olarak 55 yapımda yer almayı başaran Çalışkur, son olarak Avlu dizisinde rol almıştır. Tecrübeli oyuncu şimdilerde ise Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hanife Nene karakterine hayat veriyor.

Kilosu: 67 Kg ağırlığında 1.78 boyunda ve kova burcudur. Rüçkan Çalışkur, rahmetli olan tiyatrocu Cüneyt Çalışkur‘un ablasıdır ayrıca yönetmen Çağ Çalışkur‘un halası ve tiyatro oyuncusu İpek Bilgin‘in de görümcesidir. Rüçhan Çalışkur’un bir oğlu vardır.

Rüçhan Çalışkur’un Aldığı Ödülleri

2012 yılında - 1.YEFA Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu (Türkan)

2004 yılında – 23.İstanbul Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Bulutları Beklerken)

2001 yılında– 5.Afife Tiyatro Ödülleri – Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü, (Leenane’in Güzellik Kraliçesi)

Rüçhan Çalışkur’un Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları

2012 yılında – Yağmur Durduğunda: Andrew Bovell

2011 yılında – Onca Yoksulluk Varken: Emile Ajar – Tiyatro kare

2001 yılında – Ben Ruhi Bey Nasılım: Edip Cansever

2000 – Leenane’in Güzellik Kraliçesi: Martin McDonagh

1998 yılında – Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi – Oktay Arayıcı

1996 yılında – Sekiz Kadın: Robert Thomas –

1994 – Tanrı: Woody Allen

1993 – Kassandra : Stelio Fiorenza

1992 – Yedi Kadın : Barbara Schottenfeld

1991 – Afife Jale : Nezihe Araz

1990 – Danton’un Ölümü : Georg Büchner

1987 – İçimizden Biri : Neil Simon

1986 yılında – Ermiş Jeanne : George Bernard Shaw

1986 yılında– Cadıların Macbethi : William Shakespeare‘den Uyarlayan Müge Gürman

1985 yılında – Sahibinin Sesi : Sevim Burak

1985 yılında – Toprağı Bol Olsun : Branislav Nusiç

1984 – Lisistrata : Aristopfanes

1982 – Beyaz At : Henrik Ibsen

1981 – Barış Gezegeni : Ülker Köksal

1979 – Duruşma (oyun) : Franz Kafka–André GideJean–Louis Barrault

1979 – Deli Dumrul : Güngör Dilmen

1977 – Harould ve Maude : Colin Higgins

1976 – Fazilet Eczanesi : Haldun Taner

Rüçhan Çalışkur’un Rol Aldığı Dizi Filmleri

2019 – Sen Anlat Karadeniz (Hanife Nene)

2018 – Avlu

2017 – Kalp Atışı (Gülayse)

2016 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Eleni)

2016 – Yeter (Zahide)

2014 – Yılanların Öcü (Irazca)

2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Melahat)

2012 – Acayip Hikayeler (Büyücü Zehra)

2011 – Şüphe (Huzur Evindeki Kadın)

2011 – 2012 – Canan (Yeter Anne)

2009 – Güldünya (Kadife)

2008 – Paramparça Aşklar

2007 – Yersiz Yurtsuz (Zelha)

2007 – 2009 – Parmaklıklar Ardında (Kutsiye Ogankulu)

2007 – Kınalı Kuzular: Üç Kardeş (Mukaddes Hanım)

2007 yılında – Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vap… (Yaşlı Safiye)

2007 – Dede Korkut Hikayeleri – Deli … (Deli Dumrul)

2006 – Rüya Gibi (Tacisar)

2006 – Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı (Sacide)

2006 – Cemile (Memnune)

2005 – Zeytin Dalı

2005 – Ihlamurlar Altında (Safiye Akman)

2004 – 24 Saat

2002 – Unutma Beni

Rüçhan Çalışkur’un Rol Aldığı Sinema Filmleri