Sen Anlat Karadeniz’de Hanife Nene karakterine hayat veren isim Zeynep Rüçhan Çalışkur’dur. 13.02.1947 (72 yaşında) yılında Trabzon’da dünyaya gelen Çalışkur, eğitimi için kısa bir süre sonrasında Ankara’ya taşınmak mecburiyetinde kalmıştır. Rüçhan Çalışkur Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü birincilikle bitiren gözde öğrenciler arasında yer almıştır. Eğitimini tamamlayan güzel oyuncu derhal kariyer hayatına başlamak üzere 1979 senesinde Devlet Tiyatroları kadrosuna dahil olmuş ve ünlü oyuncu uzun süreler boyunca tiyatro oyunculuğu yapmıştır.
Birbirinden farklı birçok tiyatro oyunlarında rol alan Rüçhan Çalışkur aynı zamanda seslendirme sanatçılığını da yapmakta. 1988 yılında seslendirme sanatçısı olarak sinema sektörüne giriş yapan Çalışkur, ilk olarak ‘’Beter Böcek’’ filminin seslendirmesini yapmıştır. 2002 yılına kadar birçok yabancı yapımlı filmlerde sesi ile yer aldı. Fiziksel olarak 2002 yılında ‘’Unutma Beni’’ dizisiyle ilk kez televizyon ekranlarına çıkan Rüçhan Çalışkur, 2003 yılında Bulutları Beklerken filminde Ayşe karakterine hayat vermiştir. Parmaklıklar Ardında, Canan, Yılanların Öcü ve Borç yapımlarında yer alan Çalışkur, 2012 yılında en iyi kadın oyuncu ödülünü almaya layık görülmüştür. Tiyatro oyunları haricinde seslendirme ve oyunculuk olarak 55 yapımda yer almayı başaran Çalışkur, son olarak Avlu dizisinde rol almıştır. Tecrübeli oyuncu şimdilerde ise Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hanife Nene karakterine hayat veriyor.
Kilosu: 67 Kg ağırlığında 1.78 boyunda ve kova burcudur. Rüçkan Çalışkur, rahmetli olan tiyatrocu Cüneyt Çalışkur‘un ablasıdır ayrıca yönetmen Çağ Çalışkur‘un halası ve tiyatro oyuncusu İpek Bilgin‘in de görümcesidir. Rüçhan Çalışkur’un bir oğlu vardır.
Rüçhan Çalışkur’un Aldığı Ödülleri
- 2012 yılında - 1.YEFA Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu (Türkan)
- 2004 yılında – 23.İstanbul Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Bulutları Beklerken)
- 2001 yılında– 5.Afife Tiyatro Ödülleri – Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü, (Leenane’in Güzellik Kraliçesi)
Rüçhan Çalışkur’un Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları
- 2012 yılında – Yağmur Durduğunda: Andrew Bovell
- 2011 yılında – Onca Yoksulluk Varken: Emile Ajar – Tiyatro kare
- 2001 yılında – Ben Ruhi Bey Nasılım: Edip Cansever
- 2000 – Leenane’in Güzellik Kraliçesi: Martin McDonagh
- 1998 yılında – Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi – Oktay Arayıcı
- 1996 yılında – Sekiz Kadın: Robert Thomas –
- 1994 – Tanrı: Woody Allen
- 1993 – Kassandra : Stelio Fiorenza
- 1992 – Yedi Kadın : Barbara Schottenfeld
- 1991 – Afife Jale : Nezihe Araz
- 1990 – Danton’un Ölümü : Georg Büchner
- 1987 – İçimizden Biri : Neil Simon
- 1986 yılında – Ermiş Jeanne : George Bernard Shaw
- 1986 yılında– Cadıların Macbethi : William Shakespeare‘den Uyarlayan Müge Gürman
- 1985 yılında – Sahibinin Sesi : Sevim Burak
- 1985 yılında – Toprağı Bol Olsun : Branislav Nusiç
- 1984 – Lisistrata : Aristopfanes
- 1982 – Beyaz At : Henrik Ibsen
- 1981 – Barış Gezegeni : Ülker Köksal
- 1979 – Duruşma (oyun) : Franz Kafka–André GideJean–Louis Barrault
- 1979 – Deli Dumrul : Güngör Dilmen
- 1977 – Harould ve Maude : Colin Higgins
- 1976 – Fazilet Eczanesi : Haldun Taner
Rüçhan Çalışkur’un Rol Aldığı Dizi Filmleri
- 2019 – Sen Anlat Karadeniz (Hanife Nene)
- 2018 – Avlu
- 2017 – Kalp Atışı (Gülayse)
- 2016 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Eleni)
- 2016 – Yeter (Zahide)
- 2014 – Yılanların Öcü (Irazca)
- 2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Melahat)
- 2012 – Acayip Hikayeler (Büyücü Zehra)
- 2011 – Şüphe (Huzur Evindeki Kadın)
- 2011 – 2012 – Canan (Yeter Anne)
- 2009 – Güldünya (Kadife)
- 2008 – Paramparça Aşklar
- 2007 – Yersiz Yurtsuz (Zelha)
- 2007 – 2009 – Parmaklıklar Ardında (Kutsiye Ogankulu)
- 2007 – Kınalı Kuzular: Üç Kardeş (Mukaddes Hanım)
- 2007 yılında – Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vap… (Yaşlı Safiye)
- 2007 – Dede Korkut Hikayeleri – Deli … (Deli Dumrul)
- 2006 – Rüya Gibi (Tacisar)
- 2006 – Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı (Sacide)
- 2006 – Cemile (Memnune)
- 2005 – Zeytin Dalı
- 2005 – Ihlamurlar Altında (Safiye Akman)
- 2004 – 24 Saat
- 2002 – Unutma Beni
Rüçhan Çalışkur’un Rol Aldığı Sinema Filmleri
- 2009 – Abimm (Hala)
- 2009 – Lodos (Ayla)
- 2010 – Sessiz Çocuklar
- 2011 – Türkan (Türkan Saylan)
- 2011 – Zenne (Kezban)
- 2012 – Elveda Katya (Emine)
- 2017 – Borç (Huriye)
- 2012 – Zerre (Zeynep’in annesi)
- 2012 – Rüzgarlar (Madam Styliani)
- 2003 – Bulutları Beklerken (Ayşe / Eleni)
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