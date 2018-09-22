BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesinin, 2015 yılında, nükleer enerji çalışmalarının denetlenmesine izin vermesi şartıyla İran'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşmasından ABD'nin 15 Mayısta tek yanlı olarak çekilmesi ve İran'a yeniden ambargo uygulama başlatacağını açıklamasıyla iki ülke arasındaki gerginlik tırmanmıştı. ABD'nin 4 Ağustos'ta İran'a yönelik aldığı ekonomik ambargo kararının 4 Kasım'da uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

ABD'nin İran'a ambargo uygulamasına misilleme olarak İran, Basra Körfezine kıyısı olan ülkelerin açık denizlere ulaşabileceği ve ham petrol taşımacılığının 3'te biri olan 18,5 milyon varil petrolün geçtiği tek yol olan Hürmüz boğazını petrol ticaretine kapatmak için askeri tedbirler alacağı tehdidinde bulunmuştu. Washington, petrol gemilerinin geçiş güvenliğini sağlamak için İran Körfezinde bir filo bulunduruyor. ABD, Hürmüz Boğazı'nın Suudi Arabistan kıyısında 5. Filo için bir üs inşa etti.

Hasan Ruhani, bugün İran devlet televizyonundan yaptığı konuşmada, ABD’yi çileden çıkaran füzelerinden vazgeçmeyeceğini, İran'ın Irak ile yaptığı savaşta Saddam Hüseyin'i yenilgiye uğrattığı gibi İran ile çatışmasından Trump'ın da yenileceğini söyledi.

Ruhani konuşmasını yaparken, İran'ın başkenti Tahran'da yıllık ordu yürüyüşü yapılırken İran Körfezi'nde Bender Abbas limanında deniz gücünü gösteren tatbikatlar da yer aldı. İran evvelki gün de Körfez bölgesindeki petrol gemilerinin geçiş yolu üzerinde, ülkenin düşmanlarını bekleyen "Vurucu Cevap" adı altında hava kuvvetleri tatbikat yapmıştı.

IRAK-İRAN SAVAŞI

20'nci yüzyılın önemli bir olayı olarak kayda geçen Irak-İran savaşı 22 Eylül 1980 ile 20 Ağustos 1988 yılları arasında 8 sene sürdü.

İki ülke arasında geçmişe dayanan sınır ihtilafları ve su yolu kontrolleri nedeniyle yaşanan gerginlikler, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi döneminde 1975'teki Cezayir Anlaşması'yla bir nebze yatışmıştı. Ancak Cezayir Anlaşması'nın üzerinden 5 sene geçmeden İran'da Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde 1979 yılında gerçekleşen devrim, iki ülke arasındaki tüm diplomatik köprülerin atılmasına yol açtı.

Bölgedeki bazı devletlerin de desteğini alan Saddam Hüseyin, geçmişten ve bir türlü çözülemeyen Şattülarap su yolundaki hakkını gerekçe göstererek savaş ilan etti.

İki ülke de karşılıklı olarak başkentler Tahran ve Bağdat'ı bombaladılar. Büyük sivil ve askeri kayıplarla ağır maddi zararlara yol açan savaş, iki tarafın da kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 598 no'lu kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona erdi.

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