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Ruhani: Önümüzdeki aylar da zor olabilir

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD yönetiminin 5 Kasım’da getireceği İran petrolünü hedef alan tek taraflı yaptırımlar nedeniyle halkın birkaç ay daha zor ekonomik şartlarla karşı karşıya kalacağını ancak yaptırımların etkisinin geçici olacağını söyledi.

31.10.2018 - 18:45 | Güncelleme: AA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetiminin 5 Kasım’da getireceği İran petrolünü hedef alan tek taraflı yaptırımlar nedeniyle halkın birkaç ay daha zor ekonomik şartlarla karşı karşıya kalacağını ancak yaptırımların etkisinin geçici olacağını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, "Geçen birkaç ayın halkımız için zor olduğunu biliyorum. Önümüzdeki aylar da zor olabilir ancak hükümet bu sorunları azaltmak için tüm gücünü kullanacaktır.” diye konuştu.

ABD'nin 5 Kasım’da devreye sokacağı İran petrolünü hedef alan tek taraflı yaptırımları Washington yönetiminin yeni bir komplosu olarak değerlendiren Ruhani, şunları söyledi:

"Bu yeni komplolarında da başarısız olacaklarına eminiz. Zaten yavaş yavaş geri adım atmaya başladılar. Önce İran'ın petrol ihracatını sıfıra indireceklerini söylüyorlardı daha sonra bunun mümkün olmadığını görünce İran'ın petrol ihracatını azaltmak istediklerini söylemeye başladılar. İran petrolü konusunda hiçbir hedefinize ulaşamayacaksınız."

ABD yaptırımlarından korkmadıklarını ve yaptırımlardan kaynaklı sorunları ülkedeki tüm kesimlerin el ele vermesiyle aşacaklarını ifade eden Ruhani, "Asya, Avrupa ve diğer kıtalardaki büyük ülkelerin birçoğu İran'ın yanında duracaklarını açıkladılar." dedi.

ABD yaptırımları nedeniyle İran'la ticari ilişkilerini sonlandıran şirketlere de seslenen Ruhani, "ABD'nin baskılarının geçici, bizim sizlerle ilişkilerimizin ise daimi olduğunu söylüyoruz. Amerikalılar birkaç gün bağırıp çağırıp sonra da gidecekler. Onlar bölge ve büyük milletler hakkında karar veremez." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başındaki Washington yönetimi, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

ABD'nin anlaşmadan çekildiği tarihten bu yana İran'ın petrol ihracatında yaklaşık günlük 800 bin varil düşüş yaşansa da Tahran yönetimi, Çin ve Hindistan başta olmak üzere petrol ihracatını sürdürüyor.

ABD'nin, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne yönelik yaptırımların 5 Kasım'da devreye girmesi öngörülüyor.

İran'a yönelik ilk aşama yaptırımlar ise 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

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