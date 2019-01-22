Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin yaptığı ankete göre, halkın Putin'e duyduğu güven 2006'dan bu yana en düşük düzey olan yüzde 33.4'e indi.

Hükümet, Putin'i bilge ve ulusun babası konumunda bir lider olarak göstermek için çaba harcıyor. Ancak bu anket sonucu, geçen yıl Mart ayında büyük farkla kazandığı seçimlerle yeniden altı yıllık başkanlık görevine gelmiş olan Putin için acil bir risk oluşturmuyor.

Güven ölçümünden farklı olan genel destek eğilimi anketlerine göre ise Rus halkının yüzde 60'ından fazlası Putin'i

onaylıyor.

Güven anketinde Putin'den sonra en güvenilir siyasetçiler olarak yüzde 13.7 ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve yüzde 9.3 ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geliyor.