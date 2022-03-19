Rus işgalinin 24. günü: İşte Ukrayna'daki son gelişmeler 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

RUSYA'DAN HİPERSONİK FÜZE AÇIKLAMASI

Rusya, Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel operasyon kapsamında ilk kez Kinjal hipersonik füzelerini kullandığını, böylelikle Ukrayna ordusuna ait askeri deponun imha edildiğini söyledi.

SALDIRILARIN BAŞINDAN BU YANA 112 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Savcılığı, Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana 112 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

RUS GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusundan bir generalin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya 8. Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Andrey Mordviçev'in Ukrayna askerlerince Herson'a bağlı Çernobaevka bölgesinde öldürüldüğü öne sürüldü.

Ukrayna makamları daha önce de 4 Rus generalin öldürüldüğünü açıklamıştı.

ABD: RUSYA'NIN İLERLEYİŞİ DURMA NOKTASINA GELDİ

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 23'üncü gününün sonunda, Rusların Ukrayna'daki ilerleyişinin durma noktasına geldiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı hakkında gazetecilere yazılı bilgilendirmede bulunan üst düzey Pentagon yetkilisi, "Bugün Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 23'üncü günü. Rusların ülke genelinde ilerlemesi büyük ölçüde durma noktasında." ifadesini kullandı.

Yetkili, Kiev yakınlarında, Rus kuvvetlerinin kuzey ve kuzeybatıda şehre doğru önemli ilerlemeler kaydetmediğini gözlemlediklerini, kentin doğusunda ise Rus kuvvetlerinin herhangi yeni bir hareketini gözlemlemediklerini kaydetti.

RUSYA'DA KIRIM'IN İLHAKI KUTLANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’ın Rusya’ya katılmasının yıldönümü nedeniyle başkent Moskova’da düzenlenen kutlamalara katılarak binlerce kişinin karşısına çıktı.

Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı Ukrayna’dan ilhak ederek topraklarına katmasının 8’nci yıldönümünde Rusya'nın başkenti Moskova’da büyük kutlamalar düzenlendi. Kent merkezlerinde yapılan yürüyüşlerin ardından Moskova’daki Lujniki Stadyumu’na giden 100 bine yakın kişi, burada düzenlenen konserleri izledi. Stadyumdaki konserlerin sürpriz konuğu ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu.

ZELENSKIY: RUSYA'NIN TEK ŞANSI KALDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakereleri işaret ederek ancak müzakereler yoluyla Rusya’nın hatalarından geri dönülebileceğini belirtti.

Rusya'nın, Ukrayna'daki insani koridorları ve tahliyeleri engellemesine de değinen Zelenskiy, "İşgalciler çoğu bölgede çevredeki kentlere insani yardım tedarikini engellemeye devam ediyor. Bu bir savaş suçudur" dedi.

Sözlerinin devamında, Ukrayna birliklerini Ruslara karşı savunmasını sürdürdüğü ve Rusların da saldırılara devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Ordularının bu taktiği, Rus devletinin durumunu daha da kötüleştiriyor. Daha yıkıcı yaptırımlara neden olur. Savaş karşıtı koalisyona yeni üyelerin katılımını teşvik eder. Rusya'ya baskı yapmak için her zaman tarafsız kalmaya çalışan devletler bile bu birleşmeye dahil oluyor. Bu nedenle Ukrayna’nın barış ve güvenliğine dair müzakereler, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan hasarı azaltması için tek şans. Biz her zaman müzakerelerde ısrar ettik. Şimdi herkesin beni duymasını istiyorum. Özellikle Moskova’nın. Buluşma zamanı. Konuşma zamanı. Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlamanın zamanı geldi" ifadelerini kaydetti.