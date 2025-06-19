Rus lider Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi telefonda görüştü: İsrail'e kınama

Rusya Devlet Başkanı Vlaidimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jingping, İsrail-İran gündemiyle telefonda görüştü.

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin de İsrail'i İran'a yönelik saldırılarını kınadığı ifade edildi.

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Kremlin, "Putin ve Xi uluslararası hukukun normlarını ihlal eden İsrail eylemlerini sert bir şekilde kınadı" açıklamasında bulundu.

Putin'in İran nükleer programıyla ilgili meselenin güçle değil, siyasi diplomatik yöntemlerle çözülebileceğini vurguladığı bildirildi.

Xİ: DİPLOMATİK ÇABALARIN ARTIRILMASI GEREK

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışmayı azaltmak için daha fazla diplomatik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Çin devlet haber ajansı Xinhua, Xi'nin ABD'nin adını vermeden, bölgede "özel nüfuza" sahip "büyük ülkelerin" durumu yatıştırmak için diplomatik çabaları artırması gerektiğini söylediğini söyledi.

Xi, "Ateşkes acil öncelik olmalı, güç kullanımı uluslararası anlaşmazlıkların çözümünün doğru yolu değildir." dedi.