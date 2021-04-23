Navalnıy açlık grevini bıraktı! 0:00 / 0:00

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24 gündür açlık grevini sürdüren Navalnıy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doktorlarının açlık grevini sürdürmesi halinde hayatının riske gireceğini konusunda uyardığını söyledi.

Navalnıy paylaşımında, "Ülkenin ve dünyanın dört bir yanındaki iyi insanların büyük desteği sayesinde, büyük ilerleme kaydetti. İki ay önce, tıbbi yardım taleplerime sadece gülüyorlardı. Bana ilaç verilmedi. Sayenizde iki kez muayene edildim. " dedi.

31 MART'TA AÇLIK GREVİNE BAŞLAMIŞTI

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

Navalnıy, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını 31 Mart'ta duyurmuştu.

Navalnıy'ın ekibi, Navalnıy'ın analiz sonuçlarına göre yakında ölebileceği uyarısında bulunmuştu.