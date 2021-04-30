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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy açlık grevinden sonra ilk kez görüntülendi! - Haberler
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Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy açlık grevinden sonra ilk kez görüntülendi!

Cezaevi koşullarının kötü olduğu gerekçesiyle açlık grevine başlayan Rus muhalif lider Navalnıy, açlık grevini sonlandırdıktan sonra ilk kez görüntülendi.

SON DAKİKA: Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy açlık grevinden sonra ilk kez görüntülendi! - Haberler
Navalnıy açlık grevinden sonra ilk kez görüntülendi!
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İHA

Rusya’nın Vladimir kentindeki bir cezaevinde tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy, 31 Mart tarihinde hukuksuz yargılama ve cezaevi koşullarının kötü olduğunu gerekçe göstererek açlık grevine başlamıştı.

Geçtiğimiz hafta durumu kötüleşen ve hastaneye kaldırılan Navalnıy, avukatları aracılığıyla açlık grevini sonlandırdığını duyurmuştu. Birçok suçtan yargılanan Navalnıy, hastanede tedavi görmesine rağmen 2. Dünya Savaşı'nda yaralanan askere söylediği sözler nedeniyle video konferans yoluyla mahkemeye çıkarıldı.

Açlık grevinden sonra ilk kez görüntülenen Navalnıy'nin duruşmada kendisini savunurken, başkent Moskova'daki Babushkinskiy Mahkemesi’ndeki duruşmaya Navalnıy'nin eşi Yulia Navalnaya, avukatlar ve gazeteciler katıldı.

PUTIN'E "ÇIPLAK KRAL" BENZETMESİ

Navalnıy mahkemede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alarak, "Moskova’ya 200 kilometre uzaklıktaki bir cezaevindeyim. Tek bir iyi yol bile yok. Burada maaş 30 bin ruble. Dünyanın lideri olduğu savunulan petrol ve gaz zengini ülkenin 21. yüzyıldaki hali bu. Çıplak kralınız hırsızlığı sonuna kadar sürdürmeye devam edecek. Ülkeyi umursamıyor ve sonsuz gücü elinde tutmak istiyor. O daha fazla iktidarda kalırsa bir 10 yıl daha geçecek sadece kayıp 10 yıl değil çalınan 10 yıl olacak" dedi.

NAVALNIY'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Navalnıy, geçtiğimiz Şubat ayında mahkeme tarafından 2. Dünya Savaşı'nda yaralanan askere hakaret ettiği gerekçesiyle 850 bin ruble (85 bin TL) para cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemenin aldığı bu karara itiraz eden Navalnıy, kararı temyize götürmüştü. Bugün görülen temyiz duruşmasında Navalnıy’nin itirazı reddedildi. Mahkeme, Navalnıy’ye daha önce verilen 850 bin ruble para cezasını onadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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