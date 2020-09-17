Rus muhalif lider Navalnıy bir şişe su ile zehirlenmiş!

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Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalnıy'nin zehirlenmesiyle ilgili, Rus siyasetçinin ekibinden yeni bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Navalnıy'nin Tomsk kentinde kaldığı otel odasında bulunan boş bir su şişesinin içerisinde sinir gazı kalıntısı bulunduğu belirtildi.

Navalnıy'nin Instagram hesabından paylaşılan görüntülerde, Rus siyasetçinin ekibinin zehirlenme olayının hemen ardından otel odasına gittikleri ve plastik eldivenler takarak delil olabilecek her şeyi topladıkları görülüyor.

Odadan alınan plastik su şişesinin, Navalnıy'nin Almanya'ya sevk edilmesinin ardından Alman bilim insanlarına teslim edildiği ve burada yapılan incelemelerde şişenin içerisinde Sovyet yapımı Novichok isimli kimyasalın kalıntılarının bulunduğu tespit edildi.

Açıklamada, Rus siyasetçinin Tomsk'tan Moskova'ya giden bir uçakta rahatsızlanmasının ardından Tomsk'ta kalan ekibinin bir avukat tutarak odaya girdikleri ve delilleri toplayarak, bu işlemleri de kayda aldıkları ifade edildi.

Eski enerji bakanı yardımcısı ve Navalnıy'nin müttefiki Vladimir Milov yaptığı açıklamada, Navalnıy'nin ekibinin Rus istihbaratını atlattığını ve hızlı düşünme yetileri sayesinde kanıtları ülke dışına çıkarmayı başardıklarını söyledi.

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy 20 Ağustos'ta Moskova'ya seyahati sırasında rahatsızlanmış ardından tedavi için Almanya'ya sevk edilmişti. Geçtiğimiz günlerde iyileşme belirtileri gösteren ve solunum cihazı olmadan nefes alabildiği açıklanan Navalnıy'nin ilk olarak havaalanında zehirlendiği düşünülmüştü.