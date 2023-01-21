Satürn'ün neden halkaları var ve bu halkalar nasıl oluştu?

İHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutu ve Rusya Savunma Bakanlığı binası üzerine S-300 hava savunma sistemleri konuşlandırıldığına dair sosyal medyada çıkan görüntülerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlık stratejik noktalarda S-300 hava savunma sistemleriyle tatbikatlar yapıldığını aktararak, "Moskova Bölgesi'nde, önemli askeri, endüstriyel ve idari tesislere yönelik hava saldırılarını püskürtmek için Batı Askeri Bölgesi Uçaksavar Füze Tugayı personeli ile tatbikat düzenlendi. S-300 uçaksavar füze sistemlerinin bataryaları tatbikat alanına ilerletildi. İlerleme sırasında askerler oluşturulan sahte sabotaj grubunun askeri konvoya düzenlediği saldırıyı geri püskürttü. Saldırıdan kurtulmayı başaran konvoy ilerleyişine devam etti. Batarya birimleri ve kompleksleri çatışma alanlarına yerleştirilerek görevlerine başladı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında stratejik hedeflere ulaşan askeri birimlerin elektronik ortamda belirlenen hedefleri füzelerle vurduğu belirtilerek, "Uçak ve balistik füzeleri simüle eden hedeflerin tespitinin ardından uçaksavar birimleri elektronik füze fırlatmaları gerçekleştirdi. Savaş tatbikatında toplamda 150'fen fazla asker, 30'dan fazla silah ve askeri özel ekipmanlar yer aldı" denildi.