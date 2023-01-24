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Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın başlaması ve Rusya’da seferberlik ilan edilmesiyle birlikte, Türkiye’ye gelen Rus turist sayısında artış yaşanmıştı.

Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, Türkiye’ye yapılan kısa süreli ikamet başvuruları mercek altına alındı. Denetim sıkılaştırıldı. Amacı dışında yapılan ikamet izni başvuruları reddediliyor.

KISA SÜRELİ İKAMET İZNİ BAŞVURULARINDA KANIT İSTENİYOR

Bu uygulamayla birlikte amacı dışında alınan ikamet izinlerinin önüne geçmek hedefleniyor. Eğitim, aile, bilimsel araştırma, Türkiye’de taşınmaz malı bulunma, ticari bağlantı veya iş kurma gibi nedenlerle Türkiye’ye gelen ve buna ilişkin şartları taşıyan bir yabancı, ilgili ikamet türüne başvurabiliyor. Yapılan her başvuru için kanıt isteniyor ve bu kanıtlar inceleniyor. İzinler yapılan incelemeler çerçevesinde veriliyor.

Türkiye’ye ilk kez gelen ve turizm ikametine başvuran bir yabancı da turist olarak geldiğini ispatlayamıyorsa bu kişi hakkında turizm ikameti düzenlenmiyor. Amacına uygun bir şekilde başvuru yapması isteniyor. Daha sonra da yapılan başvuruya istinaden şartları taşıyıp taşımadığına bakılıyor.

Fotoğraf: AA

“TÜM BAŞVURULAR REDDEDİLİYOR” İDDİASINA YALANLAMA

Rus medyası, Rus vatandaşlarının kısa süreli ikamet izni için yaptığı başvuruların tamamını Türkiye’nin reddettiğini iddia etmişti. Fakat Türk yetkililerden bu iddiaya yalanlama geldi. Yetkililer, Rus vatandaşlarına oturma izni verilmediği, ikamet izni taleplerinin “istisnasız” bir şekilde reddedildiği algısının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

“TOPLAM 1 MİLYON 300 BİN İKAMET İZNİ VERİLDİ”

Habertürk’ün edindiği bilgiler çerçevesinde, 19 Ocak 2023 itibarıyla Türkiye’de 1 milyon 300 bin ikamet izniyle kalan yabancı uyruklu kişiler bulunuyor. Bu sayının 154 binini ise Rus vatandaşları oluşturuyor. Uyruk dağılımına bakıldığında, ikamet izninin en fazla Rus vatandaşları tarafından alındığı belirtiliyor. Kısa dönem ikametle ülkede kalan Rus vatandaşlarının sayısı ise 133 bin civarında.

1 YILA KADAR KISA SÜRELİ OTURUM İZNİ VERİLİYOR

Oturum izni olmayan Rus vatandaşları turistik amaçlarla Türkiye'ye gelebiliyor fakat altı ay içerisinde en fazla 60 gün kalabiliyor. Kısa süreli oturum izni alan turistler ise 1 yıla kadar turistik amaçlarla Türkiye’ye giriş çıkış yapabiliyor.

Fotoğraf: AA