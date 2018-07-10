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HESABINDAN HEMCİNSLERİNE SESLENDİ

Paylaştığı bikinili pozları üzerinden ilginç yorumlar alan Reçber, bunların pek çoğunun kıskançlık içerdiğini hissetmiş olacak ki hesabından yaptığı bir paylaşımla böylesi bir vücuda sahip olmanın nasıl bir çalışma gerektirdiğini ortaya koydu.