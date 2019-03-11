Rusya'da meydana gelen olayda, başkent Moskova'nın kuzeyinde bulunan Leningradskoye otoyolu yakınlarında bir apartmandan ağlayan çocuk sesleri duyulması üzerine çevre sakinleri polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çöp ve hamamböceği dolu apartman dairesinde evde yalnız bırakılmış 5 yaşında küçük bir kıza ulaştılar. Gördükleri karşısında şaşıran polis ekipleri hemen küçük kızı hastaneye kaldırdı.

GÜNLERVE TEK BAŞINA KALDI

DHA'da yer alan habere göre polisin olay sonrası yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan küçük kızın, sosyal becerilerinin bulunmadığı, anoreksik olduğu ve boynundaki kolyesinin yaralanma sonrası derisini kaplamaya başlamış olduğu belirtildi. Ayrıca, çocuğunu günlerce çöp evde yalnız başına bırakan Irina Garashchenko (47) isimli annenin de açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve 'cinayet girişimiyle' yargılandığı belirtildi.

"ÇOCUK ANNEANNESİNDE, TEYZESİNDE"

Olayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan komşuları ise kadının, anne ve babasını kaybettikten sonra komşularıyla fazla iletişime geçmediğini, çocukla ilgili sorulan soruları ise "Çocuk anneannesinde, teyzesinde" diyerek geçiştirdiğini söyledi.