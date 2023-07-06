Rusya'da metal paraya resimleri basılan böcek Diyarbakır'da görüntülendi

4 Şurada Paylaş! "RÜZGARIN ETKİSİ İLE YAYILIŞ GÖSTEREBİLİYOR" Prof. Dr. Satar, Lertha Extensa'nın çok narin olduğuna dikkat çekip, "Ülkemiz ve yakın coğrafyada yaşayan endemik bir tür. Kırmızı listede bulunduğu için Rusya'da hatıra, metalik paralar üzerinde resmi olan bir tür. Bunlar, o kadar narin ki; erginleri 2 hafta kadar yaşıyor.

5 Şurada Paylaş! Daha sonra bu erginler, yumurta bırakıyor. Yumurtadan çıkan yavrular, böcekler veya başka canlılar ile besleniyor. Erginleri ise polenler ile besleniyorlar. Çok değişik bir yaşam tarzları var. Yumurtadan çıkan yavru ergine benzemiyor. Pupa olduktan sonra güzel bir böcek ortaya çıkıyor.