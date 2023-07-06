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        Rusya'da metal paraya resimleri basılan böcek Diyarbakır'da görüntülendi

        Dünyada sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Irak, İran ve Ermenistan'ın belli noktalarında nadir görülüp, nesli tehlike altında olan böcek, Diyarbakır'da görüntülendi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, Lertha Extensa isimli böceğin endemik bir tür olduğunu belirterek, "Kırmızı listede bulunduğu için Rusya'da hatıra, metalik paralar üzerinde resmi olan bir tür. Bunlar, o kadar narin ki; erginleri 2 hafta kadar yaşıyor" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2023 - 15:00
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        Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan ve dünyada sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Irak, İran ve Ermenistan'ın belli noktalarında nadir görülen Lertha Extensa isimli böcek, Diyarbakır'ın Dicle Vadisi'nde görüldü. 

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        Sadece 2 hafta yaşayan ve polenler ile beslenen böceği, DHA muhabiri Selim Kaya görüntüledi. 

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        Nesli tehlikede olduğu için Rusya'da hatıra parası olarak da basılan böceğe ilişkin konuşan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, böceğin endemik bir tür olduğunu belirterek, tanıtılması ve korunması gerektiğine vurgu yaptı.

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        "RÜZGARIN ETKİSİ İLE YAYILIŞ GÖSTEREBİLİYOR"

        Prof. Dr. Satar, Lertha Extensa'nın çok narin olduğuna dikkat çekip, "Ülkemiz ve yakın coğrafyada yaşayan endemik bir tür. Kırmızı listede bulunduğu için Rusya'da hatıra, metalik paralar üzerinde resmi olan bir tür. Bunlar, o kadar narin ki; erginleri 2 hafta kadar yaşıyor. 

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        Daha sonra bu erginler, yumurta bırakıyor. Yumurtadan çıkan yavrular, böcekler veya başka canlılar ile besleniyor. Erginleri ise polenler ile besleniyorlar. Çok değişik bir yaşam tarzları var. Yumurtadan çıkan yavru ergine benzemiyor. Pupa olduktan sonra güzel bir böcek ortaya çıkıyor. 

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        Bunları tanıtmak istiyoruz. Bunlar ülkemizin biyolojik zenginlikleridir. Dolayısıyla bunlara zarar vermememiz lazım. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha yoğundur. 

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        Rüzgarın etkisi ile ülkemiz dışında İran, Irak ve Ermenistan'da yayılış gösterebiliyor. İklim koşullarına bağlı olarak uygun bulduğu ortama yayılış gösterebiliyor" dedi.

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        #metal paraya resimleri basılan böcek
        #kırmızı listedeki böcek
        #böcek
        #Diyarbakır
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