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Haberler Dünya Rusya'da savaş uçağının düştüğü kazada can kaybı artıyor!
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Rusya'nın Yeysk kentinde yerleşim bölgesine "Su-34" tipi savaş uçağı düştü: Can kaybı artıyor!

Rusya'nın Yeysk kentinde dün akşam saatlerinde "Su-34" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında yerleşim bölgesine düştüğü kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'da savaş uçağının düştüğü kazada can kaybı artıyor!
Rusya'da savaş uçağının düştüğü kazada can kaybı artıyor!
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AA / HABERTURK.COM

Rusyanın Yeysk kentinde "Su-34" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Su-34" tipi savaş uçağının, Rusya Güney Askeri Bölgesindeki havaalanından eğitim uçuşu için kalktığı kaydedildi.

Uçuş esnasında motorlardan birinin alev aldığı ve uçağın Krasnodar bölgesinde bulunan Yeysk kentinde evlerin arasına düştüğü kaydedilen açıklamada, kaza yerinde yangın çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, enkazda 3'ü çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını aktardı.

Bölge Vali Yardımcısı Anna Menkova, RIA-Novosti'ye, hayatını kaybeden dört kişiden üçünün alevlerden kaçmak için çaresizce binanın üst katlarından atladıkları sırada öldüğünü söyledi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kaza hakkında bilgilendirildiğini ve yerel vali ile birlikte sağlık ve acil durum bakanlarını bölgeye gönderildiğini açıkladı.

90 bin kişilik bir şehir olan Yeysk, büyük bir Rus hava üssüne ev sahipliği yapıyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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