Rusya'da savaş uçağının düştüğü kazada can kaybı artıyor!

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Su-34" tipi savaş uçağının, Rusya Güney Askeri Bölgesindeki havaalanından eğitim uçuşu için kalktığı kaydedildi.

Bölge Vali Yardımcısı Anna Menkova, RIA-Novosti'ye, hayatını kaybeden dört kişiden üçünün alevlerden kaçmak için çaresizce binanın üst katlarından atladıkları sırada öldüğünü söyledi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kaza hakkında bilgilendirildiğini ve yerel vali ile birlikte sağlık ve acil durum bakanlarını bölgeye gönderildiğini açıkladı.

90 bin kişilik bir şehir olan Yeysk, büyük bir Rus hava üssüne ev sahipliği yapıyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.