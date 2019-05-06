Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra dönmek zorunda kaldığı havalimanına acil iniş yaptığı sırada sert teması sonrası kuyruk kısmında yangın çıkmıştı.





Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Moskova-Murmansk seferini yaparken Şeremetyevo Havalimanı'na acil dönüş yapan ve piste inişi esnasında alev alan uçakta mürettebat dahil 78 kişinin bulunduğunu, kazadan 37 kişinin sağ kurtulduğunu söyledi.



Şeremetyevo Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "5 Mayıs'ta Moskova saatiyle 18.32’de havalimanında Aeroflot havayolu şirketinin SSJ100 yolcu uçağında yangın çıktı. Uçak 18.02'de Moskova-Murmansk güzergahında planlı rejimde kalkış yaptı. Kalkışın ardından mürettebat teknik hata raporu verdi ve havalimanına dönme kararı aldı. Uçakta 73 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Moskova saatiyle 18.30'da yolcu uçağının piste 'sert' bir iniş yapmasının ardından yangın çıktı" denildi.