- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Rusya’nın Çelyabinsk bölgesi Magnitogorsk şehrinin en büyük caddelerinden olan Karl Marks Caddesi’nde bir binanın girişinde bulunan doğalgaz hattı 2 gün önce sabah saatlerinde patlamıştı.
İHA'nın haberine göre patlamada, bina çökmüş ve çevredeki birçok bina da hasar görmüştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar sürerken Bakanlık tarafından resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, patlamanın gerçekleştiği saatten itibaren enkaz altından 9 kişinin cesedinin çıkarıldığı, 1’i bebek olmak üzere toplam 15 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada 32 kişinin daha enkaz altında olduğu bilgisi verildi. Çalışmaların sürdüğü açıklanırken, binanın büyük bir kısmının enkazının kaldırıldığı, alt katlarda yaşayanlara ulaşılmaya çalışıldığı bilgisi verildi.
PUTİN ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Patlamanın gerçekleştiği gün olay yerine giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yetkililer ile görüşerek olayla ilgili bilgi almıştı. Bugün akşam saatlerinde Putin, çalışmalarda yer alan arama kurtarma ekiplerini arayarak çalışmalarda yer alan ekipleri çalışmalarından dolayı tebrik etti. Bölgede yas ilan edilirken Putin’in sürekli gelişmeleri takip ettiği, yaşanan üzücü olaydan dolayı yeni yılı kutlamadığı öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.