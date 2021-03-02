Rusya'dan ABD'ye misilleme yanıtı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın muhalif Aleksey Navalnıy'e yönelik muamelesi sebebiyle ABD'nin yaptırım uygulamasına yanıt verileceğini söyledi.
ABD'de Joe Biden yönetiminin, muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve tutuklanması nedeniyle bu hafta Rusya'ya yönelik yaptırımlar açıklayacağı öne sürülmesinin ardından Rusya'dan yanıt geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya, ABD'nin yeni yaptırımlarına misilleme yapacak." dedi.
Reuters'ta yer alan haberde, Biden yönetiminden iki üst düzey yetkili, Biden yönetiminin, Navalnıy'ın zehirlenmesi ve daha sonra tutuklanması sebebiyle Rusya'ya yaptırım hazırlığında olduğunu söyledi.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Kremlin tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya'ya Navalnıy sebebiyle yaptırım uygulamasının ilişkileri kötüleştireceği ifade edildi.
NAVALNIY, 17 OCAK'TA HAVAALANINDA TUTUKLANMIŞTI
Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine, 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde, Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.
Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 16 Şubat'ta Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar vermişti.
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