AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Parlamentosu İstihbarat ve Güvenlik Komitesinin (ISC),Rusya'nın İngiltere siyasetine müdahalesiyle ilgili raporunun "Rusofobi" olduğunu söyledi.

Zaharova, Rus TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, ISC'nin Rusya ile ilgili raporunu değerlendirdi.

Zaharova, "(Rapor) Sansasyon olmadı. Bu, sahte kılıfta Rusofobi." dedi.

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İğrenç bir raporun ortaya çıkmasının nedeni, İngiltere hükümetinin ne pahasına olursa olsun Avrupa'da birinciliği yeniden kazanma girişimidir." ifadelerini kullandı.

Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ise raporda yer alan suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, "Buna benzer raporlar, zor dönemden geçen ikili ilişkilerin bozulmasına yönelik atılan yeni bir adımdır. Biz değil Rusya'nın agresif olduğuna dair mitler yazanlar paranoyaktır." yorumunda bulundu.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov da rapordaki suçlamaların temelsiz olduğunu söyledi.

Ülkesinin, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dahil birçok uluslararası örgütlerin kurucularından biri olduğuna dikkati çeken Cabarov, "İngilizler, özellikle Suriye'de, dünyanın farklı bölgelerinde kendi siyasetiyle uluslararası düzeni bozuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Parlamentosu İstihbarat ve Güvenlik Komitesi (ISC),Rusya'nın İngiltere siyasetine müdahalesini detaylandıran 50 sayfalık Rusya raporunu yayımlamıştı.

Raporda, Rusya'nın siber casusluk ve sosyal medya ağlarıyla İngiltere siyasetine müdahale girişimlerinde bulunduğu ve İngiltere'yi Batılı ülkeler arasından en büyük istihbarat hedefi olarak gördüğü aktarılmıştı.