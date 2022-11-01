Rusya'dan İngiltere'ye Kuzey Akım suçlaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kuzey Akım boru hatlarındaki sabotajda İngiltere'nin parmağı olduğunu ve buna yönelik ciddi adımlar atmayı planladıklarını vurguladı.

Kremlin ayrıca boru hatlarının tamir sürecinde harekete geçip geçmeyeceklerine henüz karar vermediklerini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlendiği ve kanıtların İngiltere ordusunu işaret ettiği belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Akım 1'in yürütücü firması Nord Stream AG'den yapılan açıklamada, iki hatta basıncın düştüğü belirtilmişti.

Açıklamada, basıncın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedilmişti. Nord Stream AG, bugün yaptığı bir başka açıklamada, faaliyete alınmayan ancak içerisine doğalgaz doldurulan Kuzey Akım 2'deki basıncın da düştüğünü bildirmişti.

Danimarka'nın donanma yetkilileri de ülkenin kara sularından geçen Kuzey Akım 2'de doğalgaz sızıntısının tespit edildiğini duyurmuştu.

* Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.