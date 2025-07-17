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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Rusya'dan Japonya'ya protesto notası | Dış Haberler

        Rusya'dan Japonya'ya protesto notası

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin düzenlediği askeri tatbikata katılması nedeniyle Japonya'ya protesto notası verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 20:45 Güncelleme: 17.07.2025 - 20:45
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        Rusya'dan Japonya'ya protesto notası
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Silahlı Kuvvetlerinin 9 Temmuz'da başlayan ve 4 Ağustos'a kadar sürecek "Resolute Force Pacific" adlı askeri tatbikatının kendileri için güvenlik tehdidi oluşturduğu belirtildi.

        Tatbikatın, Rusya'nın doğu sınırlarının yakınlarında bulunan askeri eğitim merkezlerinde yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, Japonya askerlerinin de tatbikata katıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğine bundan dolayı protesto notası verildi. Silahlı çatışmaya hazırlık belirtileri gösteren bu tür sorumsuzca eylemler kabul edilemez. Bu durum, Rusya Federasyonu'nun güvenliği için potansiyel bir tehdit oluşturuyor ve kaçınılmaz olarak buna karşı gerekli önlemlerin alınmasını gerektiriyor." ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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