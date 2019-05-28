Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlığın web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Kosova - Sırbistan sınırında Kosova Özel Kuvvetleri'nin 13 Sırp diplomatı gözaltına aldığını söyleyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Zaharova açıklamasında, "28 Mayıs sabahında Arnavut olmayanları baskı altına almak amacını 'Priştine provokasyonu' olarak tanımlıyoruz. Kosovalıların bu tür meydan okumaları, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin yıllardır hoşgörüsüz politikalarının bir sonucudur" dedi.

Yaşananların Balkanlar'da gerilimi arttıracağını savunan Zaharova, "Bu tür adımlar etnik gruplar arasında gerginliğe yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kosova polisinden yapılan yazılı açıklamada, operasyonun Zvecan, Zubin Potok, Leposavic, Kuzey Mitrovica, Güney Mitrovica, Skenderaj ve Glogovac'ı kapsadığı, ayrıca operasyonda sadece Sırpların değil, Arnavut ve Boşnakların da gözaltına alındığı belirtildi.

NATO bünyesindeki Kosova Gücünün basın sözcüsü Vincenzo Grasso da halka sakin kalmaları çağrısında bulunarak, operasyonla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.