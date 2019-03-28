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Çavuşoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova gibi ülkelere pasaportsuz seyahati başlattıklarını anımsatarak, "2 sene içinde pasaportsuz seyahate geçtiğimiz Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 700 binden 1 milyon 400 bine çıktı. Uçak düşme hadisesinden önce Rusya ile pasaportsuz sadece kimlikle seyahat etme görüşmelerine başlamıştık. Ama şimdi maalesef bir vize uygulaması oldu. Yavaş yavaş vizeleri kaldırıyoruz. Tır şoförlerine, iş adamlarına ve resmi pasaport sahiplerine vizeyi kaldırdılar. Amacımız vizelerin tamamının kalkmasıdır. Rus vatandaşların pasaportsuz şekilde ülkemize gelmesinin önünü açmak için toplantılarına başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz" demişti.
ZAHAROVA: ÇOK ZOR
Haftalık basın toplantısında kendisine soru yöneltilen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Rus vatandaşların ülkemize kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık" şeklindeki açıklamasına ilişkin, bu uygulamanın bazı nedenlerden dolayı çok zor olduğunu söyleyerek, "Biliyorsunuz ki Rusya yasalarına göre, kimliklerin kullanım yeri sadece Rusya Federasyonu toprakları ile sınırlı. Bunun birkaç istisnası var: Çok yüksek düzeyde bir entegrasyon süreci sonucunda bazı ülkeler ile aramızda bu tip bir uygulama bulunuyor" diyerek, eski Sovyet cumhuriyetlerinden olan bu ülkelerdeki sınır görevlilerinin çok iyi düzeyde Rusça bildiğine vurgu yaptı.
Zaharova, Türkiye sınırından girişlerde ise görevlilerin Rusça bilmemesi nedeniyle problemler çıkabileceğini çünkü Rus kimliklerinde sadece Kiril alfabesiyle yazılmış Rusça yazıların bulunduğunu kaydetti.
Rusya yasalarına göre Rus kimlikleri üzerinde sınırı geçiş sırasında herhangi bir işaretleme yapılamayacağını belirten Zaharova, "Sınır geçişlerinde pasaport kullanılmasında herhangi bir sorun görmüyoruz. Son yıllar içinde bu belgelerin düzenlenmesi son derece kolaylaştı" diye ekledi.
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