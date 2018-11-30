Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Ukrayna ve başkenti Kiev'deki gelişmeleri "devlet sisteminde tam bir işlev bozukluğu" olarak nitelendirdi.

Rus erkeklerin Ukrayna'ya giriş yasağı kararını da değerlendiren Zaharova, "Bu kararlar ülke yönetiminin vahşi hareketlerinin sonucudur." ifadelerini kullandı.

Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilimin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "16-60 yaş Rus erkeklerinin ülkeye girişini kısıtlayarak, aslında Rus ordusunun temsilcisi olanların ülkemizde özel birlikler kurmalarını önlemeliyiz." demişti.

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi Başkanı Petro Tsigikal, sıkıyönetim nedeniyle 16-60 yaş arasındaki Rusya vatandaşı erkeklerin Ukrayna'ya girişinin yasaklandığını duyurdu.

Bu önlemin, Rusya'nın topraklarında özel askeri birlikler oluşturmasının önüne geçeceğini savunan Ukraynalı yetkili, insani durumlar haricinde 16-60 yaş arasındaki Rusya vatandaşı erkeklerin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini belirtti.



Ukrayna, sıkıyönetim önlemleri kapsamında, yabancı ülke vatandaşlarının kendi toprakları üzerinden Kırım'a girmesini yasaklamıştı.



Kiev yönetimi, Azak Denizi'nde Rusya ve Ukrayna donanmalarının karşı karşıya gelmesinin ardından ülkenin 10 ilinde 30 gün süreliğine sıkıyönetim ilan etti.

Ukrayna’da 28 Kasım itibarıyla 30 günlük süreyle sıkıyönetim ilan edilmişti.

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