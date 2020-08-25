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Rusya Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Berlin'deki bir özel klinikte tedavi altınan alınan muhalif politikacı Aleksey Navalnıy'nın zehirlendiğine ilişkin Alman doktorların yaptığı son açıklamayı "kuru gürültü" olarak niteledi.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'i Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi eden Alman doktorlar, bulguların zehirlenmeye işaret ettiğini söylemesinin ardından Kremlin sözcüsününden açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Alman doktorların yaptığı açıklamayı "kuru gürültü" olarak değerlendirdi.

ALMAN DOKTORLAR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesinde tedavi altına alınan Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın ilk bulgulara göre zehirlendiği bildirildi.

Charite Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Navalnıy'ın ilk bulgulara göre zehirlendiği ancak tam olarak maddenin ne olduğunun saptanamadığı belirtildi.

Açıklamada, Navalnıy'dan alınan numunelerin incelendiği ve vücudunda "kolinesteraz inhibitörleri" adı verilen aktif maddeler grubundan bir maddeye rastlandığı vurgulandı.