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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin'den 3. Dünya Savaşı'na dair açıklama | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin'den 3. Dünya Savaşı'na dair açıklama

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ve İsrail-İran çatışmasına dair açıklamalarda bulundu. Putin, İsrail-İran arasında arabulucu olmaya çalışmadıklarını, yalnızca öneride bulunduklarını dile getirdi. Vladimir Putin, 3. Dünya Savaşı tehlikesine değinirken "Endişeliyim." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 19:50 Güncelleme: 20.06.2025 - 20:02
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        Putin: Endişeliyim
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

        İsrail-İran çatışmasına değinen Putin; çatışmaya taraf ülkelerin liderleriyle görüştüğünü ifade ederken, bu çatışmayı çözme noktasında arabulucu olmaya çalışmadıklarını, yalnızca önerilerde bulunduklarını belirtti.

        Rus lider, 3. Dünya Savaşı'na ilerleyip ilerlemediğimize ilişkin soruya ise "Bu beni endişelendiriyor. Bu şaka değil. Çok fazla çatışma potansiyeli var." derken, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları işaret ederek endişelerini dile getirdi.

        Putin, İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl bir şekilde kullanmasını desteklediklerini vurguladı.

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        Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'in İran lideri Ali Hamaney'i öldürme tehdidine ilişkin, "Bunun söylemde kalmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

        Vladimir Putin, Ukrayna konusuna dair de açıklamalarda bulundu.

        Putin, NATO'nun 1990'dan beri birçok defa genişlemeye gittiğini hatırlatırken, genişleme olmayacağı konusunda kendilerine söz verildiğini belirtti.

        Putin, Ukrayna ile Rus halkının bir olduğunu ifade ederken, Ukrayna'nın egemenliğine yönelik herhangi bir itirazları olmadığını bildirdi.

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