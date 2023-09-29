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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, eski Wagner komutanı Troşev ile görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Putin, eski Wagner komutanı Troşev ile görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner paralı savaşçı grubunun eski komutanlarından Andrey Troşev ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:29 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:29
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        Putin eski Wagner komutanı ile görüştü
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        Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, dün Putin'in Troşev ile Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesinde Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov da hazır bulundu.

        Putin, Troşev ile yaptığı konuşmada, "Son toplantıda, başta özel askeri operasyon bölgesinde olmak üzere çeşitli muharebe görevlerini yerine getirebilecek gönüllü birimlerin oluşumunda yer alacağınızı konuşmuştuk. Siz kendiniz böyle bir birimde bir yıldan fazla bir süre savaştınız. Bunun ne olduğunu, nasıl yapıldığını biliyorsunuz, muharebe çalışmalarının en iyi ve başarılı şekilde devam etmesi için çözülmesi gereken konuları önceden biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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        "Birlikte savaştığınız yoldaşlarınızla ilişkilerinizi sürdürüyorsunuz ve şu anda bu savaş görevlerini yerine getirmeye devam ediyorsunuz." diyen Putin, sosyal haklarla ilgili konulardan da bahsetmek istediğini söyledi.

        Muharebe görevini yerine getirenlerin statüsü ne olursa olsun sosyal garantilerin herkes için geçerli olduğunu anlatan Putin, vatanı için hangi statüde olursa olsun savaşan herkesin bu anlamda eşit olduğuna dikkati çekti.

        TROŞEV WAGNER'DE "SEDOY" LAKABIYLA ANILIYORDU

        Afganistan ve Çeçenistan savaşlarında Rus ordusunda görev yapan, Rusya İçişleri Bakanlığı'nda çalışan Andrey Troşev, emekli olduktan sonra Wagner paralı savaşçı grubunda görev aldı.

        Troşev, Wagner grubunda “Sedoy” lakabıyla komuta görevinde yer alıyordu.

        KREMLİN: TROŞEV ARTIK SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA ÇALIŞIYOR

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Troşev görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Troşev, artık Rusya Savunma Bakanlığı'nda çalışıyor." dedi.

        PUTİN WAGNER'İN "SEDOY"UN EMRİNE GİRMESİNİ ÖNERMİŞTİ

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        Rusya Devlet Başkanı Putin, 14 Temmuz'da Kommersant gazetesine yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da Ukrayna’da savaşan Wagner grubunun Rus yönetimine isyan etmesinden sonra 29 Haziran’da 35 Wagner komutanı ile Kremlin Sarayı’nda görüştüğü bilgisini paylaşmıştı.

        Komutanlara farklı istihdam seçenekleri sunduğunu kaydeden Putin, Wagner savaşçılarına "Sedoy" lakabıyla anılan bir komutanın emri altına girmelerini önerdiğini ifade etmişti.

        Wagner savaşçılarının bu komutanın emrinde 16 aydır hizmet verdiğine dikkati çeken Putin, "Hepsi bir yerde toplanıp hizmete devam edebilir ve onlar için hiçbir şey değişmez. Başından beri gerçek komutanları olan aynı kişi tarafından yönetilecekler." şeklinde konuşmuştu.

        WAGNER LİDERİ DÜŞEN ÖZEL JETTE ÖLMÜŞTÜ

        Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, içerisinde Wagner paralı savaşçı grubunun kurucusu Yevgeniy Prigojinin bulunduğu özel jetin Tver’de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

        Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner’in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyevin isimleri yer almıştı.

        Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopovadan oluşan 3 kişilik mürettebatın da kazada öldüğü ifade edilmişti.

        Wagner’in hukuken varlığı olmadığını söyleyen Putin, uçakta ölenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti.

        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Vladimir Putin
        #wagner
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