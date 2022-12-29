Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Avrupa
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Yunanistan'a S-300 uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yunanistan'ın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemlerini tedarik etme olasılığı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, "Yunanistan, Rusya'nın izni olmadan S-300'leri başka bir ülkeye devretme hakkına sahip değil" dedi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Yunanistan'a S-300 uyarısı
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yunanistan'ın, Rusya'nın izni olmadan S-300'leri başka bir ülkeye devretme hakkına sahip olmadığını bildirdi.

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı'nda gündemdeki konuları değerlendiren Lavrov, Yunanistan'ın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemlerini sağlama ihtimalini de değindi.

Bu sistemlerin Güney Kıbrıs'a ilk başta yerleştirilmesi planlandığını ve sonunda Yunanistan'a teslim edildiğini anımsatan Lavrov, şunları kaydetti:

"Büyükelçimize, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığına başvurarak, bu sistemlerin Yunanistan'a teslim edildiğini hatırlatması için talimat verdik. Anlaşmaya göre, iznimiz olmadan Yunanistan'ın hiç kimseye bu sistemleri devretme hakkı yok. Bunu Yunanlara hatırlattık. Onlar bize taahhütlerine dikkat ettiklerini söyledi."

AA'nın aktardığı habere göre; bu tür meseleleri yakından takip ettiklerini belirten Lavrov, "Tetikte olmak zorundayız. Çünkü birçok yasadışı şey, 'Ukrayna'yı kurtaracağız, çünkü Ukrayna, Avrupa'dır' sloganıyla yapılıyor." dedi.

"ABD, PATRİOT KULLANIMI İÇİN UKRAYNA'YA UZMAN GÖNDERMEYİ PLANLAMIYOR"

ABD’nin Ukrayna’ya Patriot sistemlerini sevk etme kararını değerlendiren Lavrov, şöyle devam etti:

"Amerikalılara, büyükelçiliğimiz üzerinden kullanımı zor olan Patriot sistemlerinin devredilmesi kararının, Amerikalı uzmanların orada (Ukrayna'da) olacağı anlamına gelip gelmediğini sorduk. Bize oldukça kapsamlı cevap verildi ve bunun planlanmadığı, çünkü Amerikalıların Rusya ile doğrudan savaşmak istemediği, Patriot sistemlerinin Ukrayna ordusu bu teknolojiyi kavrayana kadar birkaç ay içinde faaliyete geçeceği söylendi."

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Lavrov, Ukrayna ile müzakerelere hazır olduklarını, "ancak ABD'nin buna izin vermediğini" ifade etti.

Diplomatik anlaşmalara varma yönündeki teklifleri reddetmediklerini dile getiren Sergey Lavrov, bu anlaşmaların, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi durumunda mümkün olacağını vurguladı.

Öte yandan, Lavrov, Ukrayna etrafındaki durumu bir an önce çözmek istediklerini sözlerine ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sırp lider Vucic, Kosova'da barikatların kaldırılacağını açıkladı
DÜNYA Vucic: Kosova'da barikatlar kaldırılacak
ABD ve İtalya, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 testini zorunlu hale getiriyor
DÜNYA ABD ve İtalya'dan, Çin'den gelenler için test kararı
Zelenskiy, Ukrayna'nın AB üyeliğini hak ettiğini söyledi
DÜNYA Zelenskiy: AB üyesi olmayı hak ettik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'yle görüştü
Almanya Başbakanı Scholz, vergi skandalına ilişkin yeniden Federal Meclis'e çağırılabilir
DÜNYA Almanya'da gündem, vergi skandalı
Çin, Kovid-19 nedeniyle askıya aldığı pasaport ve vize işlemlerini yeniden başlatıyor
DÜNYA Çin, yurt dışı çıkış kısıtlamasını kaldırıyor
AB ile ABD'den Kosova'da itidal çağrısı
DÜNYA AB ile ABD'den Kosova'da itidal çağrısı
11 yıl sonra Şam ile resmi temas
DÜNYA 11 yıl sonra Şam ile resmi temas
Yunanistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
DÜNYA Yunanistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Japonya'da bir kişi işe gitmemek için kendini bıçakladı
DÜNYA İşe gitmemek için kendini bıçakladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.