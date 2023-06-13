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'Rusya Günü' İstanbul’daki resepsiyon ile kutlandı

Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun, 12 Haziran 1990’da Sovyetler Birliği’nden ayrılarak egemenliğini ilan ettiği 'Rusya Günü' İstanbul’da kutlandı.

'Rusya Günü' İstanbul’daki resepsiyon ile kutlandı

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nca Conrad Otel'de düzenlenen 'Rusya Günü' resepsiyonunda konuşan Başkonsolos Andrey Buravov, "Bu tarih, Rusya devletinin modern tarihinin referans noktasıdır" dedi.

Buravov, Rusya'nın küresel güç dengesini korumak ve çok kutuplu bir uluslararası sistem kurmaktan yana olduğunu belirterek "Rusya, tüm insanlık adına barış ortamının sürekli olarak gelişmesi için birleştirici ve yapıcı bir misyona sahiptir" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Rusya ilişkilerine de değinen Buravov, "Türkiye Cumhuriyeti ile çok yönlü ve karşılıklı yarara dayalı ortaklığı daha da derinleştirmeye kararlıyız. Kolektif Batı'nın ülkemize uyguladığı eşi benzeri görülmemiş yaptırım koşullarında, Rus-Türk ilişkilerinin potansiyelini tam olarak açığa çıkarmak için Türk dostlarımızın uyguladığı dengeli politikaları takdirle karşılıyoruz. Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin sonuçları ışığında, ülkelerimizin ve halklarımızın çıkarları doğrultusunda karşılıklı yarara dayalı yapıcı işbirliğinin devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.

Yoğun katılımın olduğu resepsiyonda Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da kısa bir selamlama konuşması yaptı. Resepsiyona diplomatik temsilciler, akademisyenler, iş insanları ve İlber Ortaylı başta olmak üzere bilim insanları da katıldı.

RSFSC Parlamentosu 12 Haziran 1990’da Egemenlik Deklarasyonu'nu kabul etti. 11 Haziran 1992'de "Devlet Egemenliği Deklarasyonu Günü" ismiyle 12 Haziran'ı resmi bayram ilan eden bir kararname yayımlandı. 'Rusya Günü' 2002'den beri kutlanıyor.

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