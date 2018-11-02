Haftalık gündem değerlendirmesi yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, hafta içinde Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'in imzaladığı Ukrayna'ya yönelik ekonomik yaptırımlar hakkında gazetecilerin sorularına yine kendi üslubuyla cevap vererek, "Kiev yönetiminin Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararları vardı. Bizim aldığımız ekonomik yaptırım kararı onlara karşı misilleme girişimi değil. Rusya bu tür eylemleri kullanmaktan kaçınıyor. Ancak Kiev yönetimi düşmanca tavırlara cevap vermeyeceğimiz kadar ileri gitmişti" dedi.

Bir gazetecinin Rusya’nın Ukrayna'ya karşı aldığı yaptırım kararının uluslararası tepkiye neden olup olmayacağına dair soruyu da cevaplandıran Zaharova, "Küresel yaptırım ideolojisi olan insanlar bunu anlayışla karşılamalılar" ifadelerini kullandı.

RUSYA YAPTIRIMLARI YÜRÜRLÜĞE KOYDU

Dün Rus hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, 322 Ukrayna vatandaşına ve 68 Ukraynalı şirkete yönelik ekonomik kısıtlamaları içeren kararnamenin, Medvedev’in imzasıyla yürürlüğe girdiği kaydedilmişti.

Kararnameyle, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun oğlu Aleksey Poroşenko, İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andrey Parubiy, eski başbakanlar Arseniy Yatsenyuk ve Yuliya Timoşenko, Poroşenko’nun basın sekreteri Svyatoslav Tsegolko ve Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz Başkanı Andrey Kobolev gibi isimler yaptırımlistesine alındı.

Rusya'nın Kırım’ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz nedeniyle Kiev yönetimi, 2014’ten bu yana Moskova’ya yönelik çeşitli ekonomik kısıtlamalar yürürlüğe koydu. Söz konusu kısıtlamalar arasında, Rusya'dan doğrudan doğal gaz ithalatının durdurulması, Rus bankalarına yönelik yasaklar ve iki ülke arasındaki hava trafiğinin kısıtlanması gibi önlemler yer alıyor.

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