Rusya ISS programında 2028'e kadar kalacağını açıkladı 0:00 / 0:00

Reuters

Rusya Federal Uzay Ajansı'nın yeni başkanı Yuri Borisov, 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu Programı'ndan (ISS) 2024 yılında ayrılacağını duyurmuştu.

Reuters'ın haberine göre Rusya, kendi uzay istasyonu kurulup çalışır hale gelene kadar ISS'te kalmayı planladığını ve istasyonun hazır hale gelmesinin 2028 yılını bulacağını belirtti.

Görsel: Associated Press

NASA'NIN AYRILMA KARARINDAN HABERİ YOKMUŞ

Üst düzey bir NASA yetkilisi geçtiğimiz günlerde Reuters'e verdiği demeçte, Rus yetkililer ABD'li meslektaşlarına, yeni istasyonları kurulana kadar ISS'te kalmak istediklerini ve bunun 6 yıldan daha önce olamayacağını söyledi.

NASA yaptığı açıklamada ortaklarından hiçbirinin ayrılma kararından haberdar olmadığını ve gelecekteki projeleri destekleyeceklerini ifade etti.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.