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Rusya ve İran'dan ABD'nin Türkiye kararına tepki!

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Dumanın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD'nin iki Türk bakana yönelik yaptırım kararını eleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de ABD yaptırımlarını yasa dışı olarak tanımladı

02.08.2018 - 13:50 | Güncelleme: AA

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Dumanın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD’nin, onun istediği gibi davranmayan ülkelere yönelik yaptırım veya ticaret savaşı ilan ettiğini belirterek, "Ancak insanlar akıllıdır. Yaptırımların üstesinden gelmek için gereken yolları hızlıca buluyorlar. Bu nedenle yaptırımlar anlamını ve etkisini kaybediyor." dedi.

Çepa, ABD Hazine Bakanlığının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelik açıkladığı yaptırım kararını AA muhabirine değerlendirdi.

ABD’nin yaptırımları siyasi bir araç olarak kullanmasını eleştiren Çepa, "Her gün ABD’nin, onun istediği gibi davranmak istemeyen ülkelere yönelik yaptırım veya ticaret savaşı ilan ettiğine yönelik haberler alıyoruz." diye konuştu.

Başkalarına yaptırım uygularken Washington’u dünya çapında insan hakları ihlalleri gerçekleştirmekle suçlayan Çepa, "ABD menşeli olup Washington’un talimatlarını bekleyen çok sayıda siyasetçi ve örgüt dünya çapında korkunç insan hakları ihlalleri gerçekleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çepa, yaptırımların zamanla üzerinden gelindiğini vurgulayarak, "Ancak insanlar akıllıdır. Yaptırımların üstesinden gelmek için gereken yolları hızlıca buluyorlar. Bu nedenle yaptırımlar anlamını ve etkisini kaybediyor." dedi.

"YAPTIRIMLAR YENİ FIRSATLAR DOĞURDU"

Rus Senatör İgor Morozov da yaptırımların ters teptiğini belirterek, "Bunu ABD ve AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarından görüyoruz. Yaptırımlar karşılıklı güveni yok ederken bunun sonucunda ekonomik ve ticari ilişkilerde değişikliğe yol açar." ifadelerini kullandı.

Yaptırımların yeni fırsatlar da doğurduğuna işaret eden Morozov, "Bu fırsatlar, Rusya ile olabileceği gibi BRICS, Şangay İşbirliği Örgütü veya Avrasya Ekonomik Birliği ile de olabilir. ABD attığı yıkıcı adımlarla kendi izolasyonuna yol açıyor." yorumunu yaptı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN TEPKİ

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türk bakanlara yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki Türk bakana yönelik ABD'nin yasa dışı yaptırımları, yalnızca ABD'nin devlet siyaseti kisvesi altında izlediği baskı ve şantaj politikasını değil aynı zamanda yaptırımlar konusundaki bağımlılığını gösteriyor.​" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ABD'nin yaptırım getireceğini açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da yazılı açıklamasında, Gül ve Soylu'nun, "Brunson'ın tutuklu olmasında rol oynayan kurumları yönettikleri için" yaptırım listesine alındığı kaydedilmişti.

 

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