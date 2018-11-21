SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Rusya
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Rusya ve İran'dan ABD tepkisi!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, "Suriye'ye gayrimeşru petrol ağı kurarak teröre finansman sağladığı" iddiasıyla bazı Rus firmaları ve bir Rus vatandaşını yaptırım listesine almasına tepki gösterdi. İran da aralarında Merkez Bankası üst düzey yöneticileri ile Rus ve İranlı şirketlerin de olduğu 5 kişi ve 4 kuruluşa ABD tarafından "terör finansmanı" gerekçesiyle yaptırım getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu

21.11.2018 - 13:31 | Güncelleme: AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Washington'un Rusya'ya yaptırımları artırarak sürdürdüğü belirtildi.

Rusya'ya karşı yaptırımların artık "rutin" hale geldiği kaydedilen açıklamada, bu yaptırım kararlarının ABD'nin iç siyasi anlaşmazlıklarından kaynaklandığı savunuldu.

Washington'un baskı yaparak Rusya'yı dünya arenasındaki bağımsız çizgisini değiştirmeye zorladığı belirtilen açıklamada, "Amerikan siyasileri, kendilerini ikna ettikleri 'ABD her şeye kadir' yanılsamasından kurtulmaya başlamalı. Kendini kandırmak tehlikelidir." ifadeleri kullanıldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye gayrimeşru petrol ağı kurarak teröre finansman sağladığı iddiasıyla aralarında Rusya merkezli iki şirket ve bir kişinin de bulunduğu bazı isimleri yaptırım listesine aldığını bildirmişti.

İRAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamayla ABD'nin yeni yaptırım kararlarını kınadı. Kasımi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gerçek ve tüzel kişilere karşı uygulanan bu mantıksız ve sonuçsuz yaptırımları tasarlayan ve uygulayanlar kesinlikle istedikleri sonucu elde edemeyecekler."

ABD Hazine Bakanlığı, dün Rus devletine ait bir şirketin ve İranlı yetkililerin aralarında bulunduğu 5 kişi ve 4 kuruluştan oluşan "gayrimeşru petrol ağının", terör finansmanı nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Tahran yönetiminin, yaptırım listesine alınan Rus şirketlerle birlikte çalışarak Suriye hükümetine petrol sağladığı iddia edilen açıklamada, Esad rejiminin petrol karşılığında İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hizbullah ve Hamas'a milyonlarca dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İran Merkez Bankası Uluslararası Departman Direktörü Resul Seccad ve Merkez Bankası Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Hüseyin Yakubi'nin de yaptırımlar kapsamına alındığı belirtilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X