Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Washington'un Rusya'ya yaptırımları artırarak sürdürdüğü belirtildi.

Rusya'ya karşı yaptırımların artık "rutin" hale geldiği kaydedilen açıklamada, bu yaptırım kararlarının ABD'nin iç siyasi anlaşmazlıklarından kaynaklandığı savunuldu.

Washington'un baskı yaparak Rusya'yı dünya arenasındaki bağımsız çizgisini değiştirmeye zorladığı belirtilen açıklamada, "Amerikan siyasileri, kendilerini ikna ettikleri 'ABD her şeye kadir' yanılsamasından kurtulmaya başlamalı. Kendini kandırmak tehlikelidir." ifadeleri kullanıldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye gayrimeşru petrol ağı kurarak teröre finansman sağladığı iddiasıyla aralarında Rusya merkezli iki şirket ve bir kişinin de bulunduğu bazı isimleri yaptırım listesine aldığını bildirmişti.

İRAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamayla ABD'nin yeni yaptırım kararlarını kınadı. Kasımi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gerçek ve tüzel kişilere karşı uygulanan bu mantıksız ve sonuçsuz yaptırımları tasarlayan ve uygulayanlar kesinlikle istedikleri sonucu elde edemeyecekler."

ABD Hazine Bakanlığı, dün Rus devletine ait bir şirketin ve İranlı yetkililerin aralarında bulunduğu 5 kişi ve 4 kuruluştan oluşan "gayrimeşru petrol ağının", terör finansmanı nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Tahran yönetiminin, yaptırım listesine alınan Rus şirketlerle birlikte çalışarak Suriye hükümetine petrol sağladığı iddia edilen açıklamada, Esad rejiminin petrol karşılığında İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hizbullah ve Hamas'a milyonlarca dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İran Merkez Bankası Uluslararası Departman Direktörü Resul Seccad ve Merkez Bankası Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Hüseyin Yakubi'nin de yaptırımlar kapsamına alındığı belirtilmişti.

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