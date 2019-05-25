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Rusya, Venezuela ordusuna eğitim verdiğini doğruladı

İHA

Rusya, Venezuela ordusuna eğitim verdiği iddialarını doğruladı. Karakas'ta bulunan Büyükelçi Vladimir Zaiomski, geçtiğimiz Mart ayında ABD'nin tehditlerine karşılık olarak Güney Amerika ülkesine yüzlerce Rus askerinin geldiği dedikodularına, "Meslektaşlarını eğitmek için burada olan uzmanlarımız var" ifadelerini kullandı.

Rusya, Venezuela

Mart ayında Venezuela'ya ulaşan Rus birlikleri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tam bağlı orduyu ABD'nin güç kullanımı tehdidine karşı hazırlıyor. Karakas'ta bulunan Büyükelçi Vladimir Zaiomski, "Venezuela hükümeti, ABD'nin ülkelerine karşı güç kullanımı tehdidine karşı, sahip oldukları silahların çalışmasından emin olmaları gerektiği için, yılın başından beri alarm durumunda bulunuyor" dedi.

2001 yılında iki ülke arasında yapılan anlaşma gereği, Rus uzmanların, Venezuelalı meslektaşlarını askeri teçhizatlarını hazır tutmaları ve aynı zamanda onları en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak için eğittiklerini açıkladı. 2009'dan bu yana Venezuela'da görevli olan Büyükelçi, "Askeri girişimlerine karşıyız. Krizden çıkışın diyalog ile olduğuna inanıyoruz" dedi. 

Şu anda sistematik bir diyalog olmadığını belirten Zaimoski, darbeci muhalif lider Juan Guaido ve muhalefeti radikaller ve marjinallerden etkilenmekle suçladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun müttefiki olan Rusya, Mart ayında ülkeye yüzlerce asker gönderdi. Bu kriz Moskova ile Washington arasında birbirini Venezuela'yı istikrarsızlaştırmakla suçlayan yeni bir krize yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yı ülkeyi terk etmeye çağırırken, Moskova ise Washington'u uluslararası hukuka darbe vurmakla suçladı.

 

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juar Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

Rusya, Washington’un, muhalefet lideri Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici meşru devlet başkanı olarak ilan ederek Başkan Madoru’nun başkanlığı bırakmasını istemesini ABD destekli bir hükümet darbesi olarak tanımlamıştı.

ABD Başkanı Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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