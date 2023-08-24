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        Haberler Dünya Rusya, Wall Street Journal muhabiri Gerşkoviç'in tutukluluk süresini 30 Kasım'a kadar uzattı

        Rusya, Wall Street Journal muhabiri Gerşkoviç'in tutukluluk süresini 30 Kasım'a kadar uzattı

        Rusya, "casuslukla" suçladığı Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in tutukluluk süresini 30 Kasım'a kadar uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:23 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:23
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        Rusya WSJ muhabirinin tutukluluk süresini uzattı
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        TASS'ın haberine göre, tutukluluk süresi 30 Ağustos'ta dolacak olan Gerşkoviç, bugün Moskova'da hakim karşısına çıktı.

        Basına kapalı gerçekleşen duruşmanın ardından, mahkeme Gerşkoviç'in tutukluluğunun 30 Kasım'a kadar uzatılmasına karar verdi.

        TASS'a konuşan bir kaynak, "Mahkeme, bir Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) elemanının, Gerşkoviç'in tutukluluğunu uzatmasına yönelik talebini memnuniyetle karşıladı." ifadesini kullandı.

        RUSYA ABD'Lİ GAZETECİYİ CASUSLUKLA SUÇLUYOR

        WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart'ta Rusya Federasyonu'nun Ural Bölgesi'ndeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

        Rusya Federal Güvenlik Servisi, ABD vatandaşı Gerşkoviç'in "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını bildirmişti.

        Gerşkoviç'in Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyonu bulunuyor.

        ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Evan Gerşkoviç
        #Wall Street Journal
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