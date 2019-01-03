Rusya'nın Çelyabinsk Oblastı bölgesindeki Magnitogorsk kentinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen doğalgaz patlaması sebebi ile çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi.



ENKAZDA HİÇBİR CANSIZ BEDEN KALMADI



İHA'nın haberine göre 39 kişinin hayatını kaybettiği kaza hakkında basına açıklama yapan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi Alexander Chupriyan çalışmaların sona erdiğini ve içerde hiçbir cansız beden kalmadığını belirtti. Chupriyan, “Yarım saat kadar önce son cesedi de enkaz altından çıkardık. Arama kurtarma çalışmaları sona erdi” ifadelerini kullandı.



Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde 31 Aralık sabahı bir bina gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada çökmüş, çevresindeki birçok bina da zarar görmüştü. Enkazdan bir bebek bir kedi ve bir papağan da canlı olarak çıkarılmıştı.

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