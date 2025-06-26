NATO Genel Sekreteri Rutte ABD Başkanı Trump'a neden 'baba' dedi?

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dün ABD Başkanı Donald Trump'a "baba" diye hitap etmesi gündem oldu.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Trump ve Rutte arasında yapılan ikili görüşmede Trump, İsrail ve İran'ı "okul bahçesinde kavga eden iki çocuk" olarak nitelendirmişti.

Trump, "Biliyorsunuz, deli gibi kavga ediyorlar. Onları durduramıyorsunuz. Bırakın iki üç dakika kavga etsinler, sonra durdurmak kolay" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarının ardından Rutte, "Bazen babanın onları durdurmak için sert bir dil kullanması gerekir" demişti. Rutte'nin Trump'a yönelik "baba" nitelendirmesi de gündem oldu.

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TRUMP: SEVGİ DOLU BİR YAKLAŞIM

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Trump, Rutte'nin "baba" ifadesini olumlu karşıladı ve dün düzenlediği basın toplantısında Rutte'nin "sevgi dolu" bir yaklaşımı olduğunu belirtti.

Bir gazeteci Trump'a NATO müttefiklerini "çocukları" olarak mı gördüğünü sorduğunda şu yanıtı verdi:

"Hayır, Rutte beni seviyor. Bence beni seviyor. Eğer sevmezse size haber veririm. Geri dönerim ve onu sert şekilde eleştiririm, tamam mı? Ama bunu gerçekten sevgiyle söyledi"