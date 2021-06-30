Rüyada deprem olduğunu görmek ne demek? sorusu, rüya tabirleri araştırmaları arasında en sık rastlanan sorulardan biri. Rüya yorumcuları tarih boyunca görülen rüyaları yorumlamış ve rüyalar hakkında merak edilen soruları cevaplandırmıştı. Rüyada deprem olduğunu hissetmek hakkında merak edilenleri derledik...

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK NE DEMEK?

İbn-i Sîrîn Hazretlerinin tabirine göre rüyada deprem olduğunu ve evin sallandığını görmek; depremin şiddetine ağlı olarak bölge halkına söz sahibi birisi tarafından sıkıntı ve bela geleceğine işarettir. Kimi zamanda deprem, keder, zarar ve işlerin iflasına delalettir. Rüyada deprem olduğunu görmek korku ve şiddete de işarettir.

RÜYADA DEPREMİ HİSSETMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada deprem olduğunu hissetmek, beklediğiniz bazı haberleri zamanında almayacağınız anlamına gelir. Muhtemelen ısrarla beklediğiniz bazı şeylerin gerçekleşmesi için biraz daha zamana ihtiyaç vardır.

RÜYADA DEPREMDEN KAÇMAK VE KURTULMAK NE DEMEK?

Rüyada evde depremden kaçıp kurtulmanın manası, rüya sahibinin hayatını etkileyecek düzeyde iyi bir haber alacağına yorumlanır. Rüyada evde depremden kaçıp kurtulmak kişiyi ilk duyduğunda sıkıntılı bir durum yaşatacak, düşüncelere sokacak ve etkisi geçtikçe alışacağı bir habere ve sonrasında da hayatında önemli ölçüde büyük değişiklikler yaratacağına işaret eder.

RÜYADA EVİNİN YIKILMASINI GÖRMEK

Rüyada depremde evin yıkıldığını görmek, yakın gelecekte sizden uzakta yaşayan birinden haber alacağınızı gösterebilir. Bu haber muhtemelen hayırlı bir haberdir.