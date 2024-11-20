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        Haberler Yaşam Saatte 1.575 şınav çeken kadın Guinness rekoru kırdı

        Saatte 1.575 şınav çeken kadın Guinness rekoru kırdı

        Kanada'da yaşayan 59 yaşındaki Donna Jean Wilde, bir saat içinde 1.575 şınav çekerek Guinness Dünya Rekoru kırdı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 20.11.2024 - 16:58 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:58
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        1.575 şınavla, 59 yaşında rekor kırdı!
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        Kanada'da yaşayan 59 yaşındaki Donna Jean Wilde, bir saat içinde 1.575 şınav çekerek ikinci Guinness Dünya Rekoru'na adını yazdırdı.

        59 yaşındaki Wilde, 'bir saatte en fazla şınav çeken kadın' kategorisinde rekor kırdı.

        Wilde'ın şınavlarının kabul edilmesi için belirli bir standarda uyması gerektiği belirtildi. Şınavın en alt noktasında dirseklerini 90 derece bükmesi ve yukarı kalkarken kollarını tamamen açması gerektiği ifade edildi.

        PLANK REKORU DA KIRMIŞTI

        12 toruna sahip olan Wilde, daha önce de 4 saat 30 dakika 11 saniye boyunca plank pozisyonunda kalarak Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırmıştı.

        Wilde, ilk rekoru için yaptığı yoğun antrenmanların ikinci başarısına da katkı sağladığını söyledi.

        Plank hazırlığı sırasında günde 500 şınav çekmesi gerektiğinde bu egzersize ilgi duymaya başlayan Wilde, rekor girişiminin sonuna doğru omzunun çıkıp yerine geri oturduğunu hissettiğini belirtti.

        Yeni rekoru hakkında konuşan Wilde, "Yaş sadece bir sayı. İnsan kendine inandıktan sonra neler başarabileceğini görmeli. Hayat boyu aktif kalmayı hedefliyorum" dedi.

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        #Donna Jean Wilde
        #Guinness Dünya Rekoru
        #Guinness
        #şınav rekoru
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