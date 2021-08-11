Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Biyografi Sabina Toziya kimdir, neden vefat etti? Sabina Toziya ölüm sebebi nedir? (Hayriye Çakırbeyli) Sabina Toziya
ABONE OL

Sabina Toziya kimdir, neden vefat etti? Sabina Toziya ölüm sebebi nedir? (Hayriye Çakırbeyli) Sabina Toziya hastalığı...

Usta oyuncu Sabina Toziya'dan acı haber... Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekranlarda yer alan sanatçı, yaşamını yitirdi. İşte 75 yaşında aramızdan ayrılan Toziya'nın hayat hikayesi ve vefat nedeni ile ilgili bilgiler...

Sabina Toziya kimdir, neden vefat etti? Sabina Toziya ölüm sebebi nedir? (Hayriye Çakırbeyli) Sabina Toziya

Bir süredir beyninde tümör tespit edildiği için tedavi gören usta oyuncu Sabina Toziya, 75 yaşında aramızdan ayrıldı. İşte Sabina Toziya ile ilgili bilgiler...

SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Sabina Toziya, 17 Nisan 1946 yılında Üsküp'te dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı; Sabina Ajrula Tozija'dır. Sabina Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi almıştır. Üsküp, Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yapan Sabina Toziya Türkiye'de ilk kez Star TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile televizyon ekranlarında yer almaya başlamıştır. Sabina Toziya ayrıca ülkemizde 1976 yılı yapımlı Öyle Olsun ve 2016 yapımı Annemin Yarası isimli filmlerde de rol almıştır.

Şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterine hayat veren Sabina Toziya, 1.65 metre boyunda, 73 kilo ve Koç burcudur.

Sabina Toziya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Hayriye Çakırbeyli) (TV Dizisi)
2016 – Annemin Yarası (Mevlide) (Sinema Filmi)
2015 – Muhteşem Yüzyıl Afife Hatun (TV Dizisi)

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş nereli, yaşı kaç? Sitare Akbaş Murat Dalkılıç'la sevgili mi?
BİYOGRAFİ Sitare Akbaş kimdir?
MasterChef Merve kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye Merve Karagül biyografisi
BİYOGRAFİ MasterChef Merve kimdir, kaç yaşında, nereli?
Can Maxim Mutaf kimdir? Can Maxim Mutaf kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı
BİYOGRAFİ Can Maxim Mutaf kimdir?
Min-Jae Kim kimdir, nerelidir? Min-Jae Kim kaç yaşında?
BİYOGRAFİ Min-Jae Kim kimdir?
Jeff Bezos kimdir, kaç yaşında? Jeff Bezos'un biyografisi
BİYOGRAFİ Jeff Bezos kimdir?
Nüket Eroğlu kimdir? Nüket Eroğlu kaç yaşında?
BİYOGRAFİ Nüket Eroğlu kimdir?
Altın madalyanın sahibi Busenaz Sürmeneli kimdir? Buse Sürmeneli kaç yaşında, nereli? İşte hayatı
BİYOGRAFİ Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli kimdir?
CZN Burak kimdir, gerçek adı ne? CZN Burak kaç yaşında, nereli, restoranı ne? İşte merak edilenler
BİYOGRAFİ CZN Burak kimdir?
Ümitcan Uygun kimdir, kaç yaşında? Ümitcan Uygun neden tutuklandı?
BİYOGRAFİ Ümitcan Uygun kimdir?
Eda Tuğsuz kimdir, kaç yaşında? Eda Tuğsuz'un biyografisi
BİYOGRAFİ Eda Tuğsuz kimdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.