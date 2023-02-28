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Saç biti nasıl temizlenir? Evde doğal yöntemlerle bit temizleme

Saç biti herhalde hemen herkesin başına hayatının belirli bir döneminde gelmiştir. Evde doğal yollarda bu parazitlerde kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? işte detaylarıyla evde doğal yöntemlerle saç biti temizleme…

Saç Biti Nasıl Temizlenir? Evde Doğal Yöntemlerle Bit Temizleme
HABERTURK.COM

Saç biti, saç derisine yapıştığında kan emerek yaşayan parazitlerdir. Bu parazitler yaklaşık 1 ila 2 mm boyutlarda olup altı bacağı vardır. Kulak arkası ve ensede kaşıntıya sebep olan bu parazitler oldukça rahatsız edicidir. Genellikle ilk okul çağındaki çocuklarda daha fazla görülür. Bazen yetişkinlerde de görülen bu parazitler bakımsız ve yağlı saçlarda daha çabuk ürerler. Diğer yandan kalabalık ve kirli ortamlarda da hızlı bir şekilde yayılırlar. Saç bitlerinin ilk fark edildiği anda hemen temizlenmesi gerekir. Peki saç biti nasıl temizlenir? Tüm detaylarıyla saç biti temizleme yöntemlerini sizler için araştırdık.

Saç Biti Nasıl Temizlenir?

Saç bitleri sadece saçlarda değil bazen vücudun kaş gibi belli bazı bölgelerinde de görülebilirler. Deriye sıkıca tutunan saç bitlerinin bazen fark edilmesi zor olabilir. Ciddi bir kaşıntı ve hassasiyet saç bitlerinin habercisi olabilir. Diğer yandan oldukça küçük olmalarına rağmen dikkatli bir bakışta fark edilebilirler. Saç bitlerini tek tek elle temizlemek oldukça uzun ve zahmetli bir iştir. Aynı zamanda elle tek tek temizlemek kesin sonuç da vermeyebilir. Özellikle bir yavruları çok daha küçük olur ve çok çabuk büyüyebilirler. Saç bitlerini eczaneden alacağınız ilaçlarla temizleyebileceğiniz gibi evde ilaçsız bir şekilde doğal yollarla da temizleyebilirsiniz.

Saç Biti Doğal Temizleme Yöntemleri

Saç bitini doğal olarak temizlemenin birçok yolu vardır. Bunlardan bazılarını ve nasıl kullanılacağını anlatalım.

Biberiye yağı; biberiye yağı keskin kokulu aromatik bir yağdır. Saç biti temizlemek için ise kullanımı

  • Temiz bir kabın içerisine 2 damla kadar biberiye yağı koyun.
  • Bu yağı saç diplerine fırça yardımıyla sürün.
  • Sonrasında saçlarınızı aynen şampuanlarmış gibi ovalayın.
  • Mümkünse beyaz temiz bir havlu üzerine saçlarınızı öne doğru eğerek ince uçlu bit tarağıyla tarayın.
  • Bitler tarağa gelecek ya da havlu üzerine düşecektir. Taraktaki bitleri temiz peçeteyle temizleyin.
  • Tüm saça aynı işlem uygulandığında saçınızı banyoda yıkayın.

Vazelin ile temizlemek; vazelin kaygan yapısıyla bitlerin saçtan kayıp gitmesini sağlayacaktır.

  • Saçınızın uzunluğuna göre elinize bir miktar vazelin alı ve tüm saça diplerde dahil olmak üzere uygulayın.
  • Temiz beyaz bir havlu üzerinde saçınızı öne eğerek bit tarağıyla dipten başlayarak tarayın.
  • Tarama işlemiyle birlikte bitler saçtan kolay bir şekilde kayacaktır.
  • Tarağın üzerindeki bitleri kağıt havluyla temizlemeyi unutmayın.
  • Tüm saçınıza aynı işlemi uyguladıktan sonra banyoda normal kendi şampuanınızla yıkayın ve güzelce durulayın.

Aloe Vera jeli ile temizleme;

  • Bir diğer yöntem aloe vera jeli saç biti temizleme yöntemindeyse saçınızın uzunluk ve kalınlığına göre elinize bir miktar aloe vera jeli alın ve tüm saçınıza sürün.
  • Yaklaşık 30 dakika boyunca bu şekilde bekleyin. Bu süreçte saçınızı beyaz bir havluyla sarın.
  • Bu süre sonunda asitten dolayı bitler yok olacaktır.
  • Bu işlemin ardından saçınıza doğal ev yapımı sirke sürün ve ince uçlu bit tarağıyla saçınızı tarayın.
  • Tüm saç tarandıktan sonra saçınızı her zaman kullandığınız şampuanla yıkayın.

Saçtaki Biti Ne Temizler?

Saçtaki biti her evde olmazsa olmaz olan sirke ile de temizleyebilirsiniz. Bunun için;

  • Aynı oranda olacak şekilde elma sirkesi ve su temiz bir kaba konulur.
  • Hazırlanan bu karışımla saçınıza masaj yapın.
  • Bu yöntemde beyaz sirke önerildiği gibi doğal elma sirkesi de kullanılabilir.
  • Bu sirkeli suyla saçlarınızı yaklaşık 30 dakika bekletin.
  • Ardından yukarıda da söylediğimiz gibi ince uçlu bit tarağıyla saçlarınızı dipten başlayarak tarayın.
  • Son olarak da saçınızı şampuanla yıkayın ve güzelce durulayın.

Önemli bir uyarı yukarıda anlattığımız yöntemleri önce saçınızın küçük bir bölümünde deneyin. Herhangi bir alerji durumunda hemen uygulamayı sonlandırın.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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