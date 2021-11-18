Saç boyası rengini açmak için bazı yöntemleri deneyebiliriz. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
- Saçı boyadıktan sonra en kısa sürede yıkamak
- Saçlarınızı katran içeren veya kepeğe karşı özelliği bulunan şampuanlarla yıkayın
- Saçı birden fazla yıkayın ve sıcak suyla durulayın
- Saçınızı çok fazla güneşte tutun
- Tuzlu suda yüzün
- Karbonatlı su yapın: Bu, koyu rengi saçından çıkarmanın doğal bir yoludur. 1/2 su bardağı (120 ml) karbonatla 1/2 su bardağı (120 ml) suyu karıştırarak bir macun yap. Bu macunu saçına yedir, 15 dakika beklet, sonra da sıcak suyla durula. İstediğin rengi elde edene kadar istediğin sıklıkta tekrarla
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