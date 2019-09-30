Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaSaddam'dan Chirac'a rüşvet iddiası

Saddam'dan Chirac'a 6 milyon dolar rüşvet iddiası

HABERTURK.COM

İngiliz istihbaratı MI6'in eski başkanı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın, ABD'nin Irak'ı işgalini desteklememesi karşılığında Saddam Hüseyin'den 6 milyon dolar rüşvet aldığını öne sürdü

saddam

Geçtiğimiz günlerde 86 yaşında hayatını kaybeden Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail'e konuşan İngiliz istihbarat örgütü MI6'in eski başkanı Sir Richard Dearlove, Chirac'ın 2003'te ABD'nin Irak'ı işgaline Saddam Hüseyin'den rüşvet aldığı için karşı çıktığını öne sürdü.

Hem Amerikan hem de İngiliz istihbaratının rüşvetten haberdar olduğunu söyleyen Dearlove, Chirac'ın Saddam'dan 6 milyon dolar aldığını iddia etti.

Dearlove, "Son ölüm haberleri Chirac'ın haklı olduğunu ve bizim yanıldığımızı söylüyor. Ancak Chirac'ın motivasyonunun göründüğü gibi olmayabileceğini söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Jacques Chirac, 2003'te ABD ve İngiltere'nin Irak'ı işgaline Rusya ve Almanya hükümetleriyle birlikte karşı çıkan isimlerden biri olmuştu. Chirac'ın o dönemki savaş karşıtı duruşu, Fransa'da takdir toplamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trump'ın görüşmeleri gizli bilgisayar sistemine taşınıyor!
DÜNYATrump'ın görüşmeleri gizli bilgisayar sistemine ...
İmran Han: Faşist Modi'nin maskesini düşürmeye devam edeceğiz
DÜNYAİmran Han: Faşist Modi'nin maskesini düşürmeye devam ...
Avusturya'da seçimlerin kazananı Sebastian Kurz
DÜNYAAvusturya'da seçimlerin kazananı Sebastian Kurz
Elon Musk, Aya ve Marsa insan taşıyacak "Starship"i tanıttı
DÜNYAElon Musk, Aya ve Marsa insan taşıyacak "Starship"i ...
Son dakika... Şili'de 7,2 büyüklüğünde deprem oldu
DÜNYAŞili'de korkutan deprem!
Hindistan'dan 'Keşmir'de kısıtlama yok' iddiası
DÜNYAHindistan'dan 'Keşmir'de kısıtlama yok' iddiası
Slovakya'da savaş uçağı düştü
DÜNYASlovakya'da savaş uçağı düştü
Avusturya'da seçimlerin kazananı Sebastian Kurz
DÜNYAAvusturya'da seçimlerin kazananı belli oldu
Son dakika... Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın! - Haberler
DÜNYAFanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın!
Son dakika... Akılalmaz vahşet! Suudi Kralı Selman'ın koruması öldürüldü! - Haberler
DÜNYASuudi Kralı Selman'ın koruması öldürüldü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X