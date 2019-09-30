Geçtiğimiz günlerde 86 yaşında hayatını kaybeden Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail'e konuşan İngiliz istihbarat örgütü MI6'in eski başkanı Sir Richard Dearlove, Chirac'ın 2003'te ABD'nin Irak'ı işgaline Saddam Hüseyin'den rüşvet aldığı için karşı çıktığını öne sürdü.

Hem Amerikan hem de İngiliz istihbaratının rüşvetten haberdar olduğunu söyleyen Dearlove, Chirac'ın Saddam'dan 6 milyon dolar aldığını iddia etti.

Dearlove, "Son ölüm haberleri Chirac'ın haklı olduğunu ve bizim yanıldığımızı söylüyor. Ancak Chirac'ın motivasyonunun göründüğü gibi olmayabileceğini söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Jacques Chirac, 2003'te ABD ve İngiltere'nin Irak'ı işgaline Rusya ve Almanya hükümetleriyle birlikte karşı çıkan isimlerden biri olmuştu. Chirac'ın o dönemki savaş karşıtı duruşu, Fransa'da takdir toplamıştı.