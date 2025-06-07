Sadece 10 dakikada hazır! Yaz sıcağını unutturacak karpuzlu soğuk çay tarifi!

MALZEMELER

Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuzla hazırlanan bu soğuk çay için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit:

2 su bardağı doğranmış karpuz

2 adet poşet siyah çay (ya da dilediğiniz bir bitki çayı)

1 litre sıcak su

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı bal ya da birkaç damla stevia (isteğe bağlı)

Buz küpleri

Taze nane yaprakları