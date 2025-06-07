Sadece 10 dakikada hazır! Yaz sıcağını unutturacak karpuzlu soğuk çay tarifi!
Yazın kavurucu sıcaklarında ferahlatıcı bir içeceğe kim hayır diyebilir? Üstelik ana malzemesi yaz mevsiminin en sevilen meyvesi olan karpuzsa... Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu karpuzlu soğuk çay tarifiyle hem serinleyecek hem de sağlıklı bir alternatifle tanışacaksınız...
Geleneksel çay alışkanlığınızı, mevsime uygun serin bir dokunuşla yenilemeye ne dersiniz? Karpuzun doğal tatlılığı ve çayın dingin aromasıyla hazırlanan bu soğuk içecek, sıcak günlerin vazgeçilmezi olacak. Üstelik birkaç basit malzemeyle hemen mutfağa girmeniz yeterli!
MALZEMELER
Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuzla hazırlanan bu soğuk çay için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit:
2 su bardağı doğranmış karpuz
2 adet poşet siyah çay (ya da dilediğiniz bir bitki çayı)
1 litre sıcak su
Yarım limonun suyu
1 tatlı kaşığı bal ya da birkaç damla stevia (isteğe bağlı)
Buz küpleri
Taze nane yaprakları
HAZIRLIK AŞAMASI
İlk olarak çayınızı demleyin. Siyah çay poşetlerini 1 litre sıcak suda 5-6 dakika kadar demleyip soğumaya bırakın. Çayınız soğurken, karpuzları blenderdan geçirerek pürüzsüz bir püre haline getirin. Karışımın içinde çekirdek kalmamasına dikkat edin.
MALZEMELERİ BİRLEŞTİRME
Soğuyan çayı büyük bir sürahiye alın. Üzerine karpuz püresini, limon suyunu ve tatlandırıcıyı ekleyip iyice karıştırın. Eğer daha berrak bir içecek isterseniz, karpuz püresini bir süzgeçten geçirebilirsiniz. Ancak lifli yapısı içeceğe hoş bir doku da katabilir.
SERVİS ÖNERİSİ
Hazırladığınız karpuzlu çayı bol buzla birlikte büyük bardaklarda servis edin. Üzerine birkaç taze nane yaprağı eklemek hem aromayı zenginleştirir hem de görselliği artırır. Dilerseniz ince dilimlenmiş limon veya karpuz parçalarıyla sunumunuzu renklendirebilirsiniz.