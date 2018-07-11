11 | 19

Radikal bir tedbirin olması lazım çünkü bu hayvanları dövüştürenler var. Bu çok sağlıklı ve etik değil. Hayvanlar, konuşamayan ama yüreğiyle kendini anlatan bir dosttur ve bu kaynaşma bir sadakattir. Bir hayvanı canavarca katleden, döven, zulmedenler bizden değildir."