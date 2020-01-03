Sadr'dan takipçilerine 'Irak'ı koruma' çağrısı!

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Irak'ın önemli isimlerinden olan Şii lider Mukteda Es Sadr, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından bir açıklama yaptı.

"Süleymani'yi hedef almak, cihadı ve muhalefeti hedef almaktır" diyen Sadr, bu durumun kararlılıklarını zayıflatmayacağını söyledi.

Tüm taraflara 'bilgece ve açıkgözlü' davranma çağrısı yapan Sadr, kendisine bağlı militanlara Irak'ı korumak için hazır olma talimatı verdiğini duyurdu. Sadr açıklamasında, "Vatansever Irak direnişinin lideri olarak, tüm mücahitlere, özellikle Mehdi Ordusu'na, ve tüm vatansever ve disiplinli guruplara Irak'ı korumak için hazır olma emri veriyorum" ifadelerini kullandı.

Sadr'ın yaptığı açıklamada bahsettiği 'Mehdi Ordusu', ABD'nin Irak'ı işgali sırasında direniş gösteren gruplardan biriydi ve 2008 yılında Sadr tarafından lağvedilmişti.