Ünlü oyuncu Şafak Sezer sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri. İBO SHOW'a katılacağı öğrenildiğinden beri takipçileri Şafak Sezer'i araştırmaya başladı. Şafak Sezer kimdir ve kaç yaşında? Şafak Sezer nasıl ünlü oldu? Şafak Sezer'in kaç çocuğu var?

ŞAFAK SEZER KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Tam adıyla Erol Şafak Sezer, 10 Ekim 1970'te Sincan, Ankara'da doğdu. 40 yaşındaki Şafak Sezer, Türk oyuncu, senarist ve yönetmendir.

1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı. Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla, Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı. Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: "Televizyon Çocuğu" (Okan Bayülgen`in programı),"Sıdıka", "Baskül Ailesi", "Dostlar Pasajı", "Şafak Vakti" ve "Reyting Hamdi"... "Üçlü Oyun" filminden sonra sanatçı "Vizontele" için kamera karşısına geçti. Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kaan Boztepe'le birlikte rol aldı.

ŞAFAK SEZER NASIL ÜNLÜ OLDU?

Şafak Sezer’in bugünkü ününe kavuşmasında, şovmen Boran Kaya’nın sunduğu “İner misin Çıkar mısın?” adlı yarışma programının rolü vardır. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan “İner misin Çıkar mısın?”da Şafak Sezer birinci olmuştur.

ŞAFAK SEZER NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Şafak Sezer 2012 yılında Alemin Kralı dizisinin setinde "gürültü yaptığı" gerekçesiyle bir kamera asistanına fiziksel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu ve Aralık 2013'te 13 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ŞAFAK SEZER'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Şafak Sezer'in Sudem Sezer ve Irmak Sezer adında iki kız çocuğu var.

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