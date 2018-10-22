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Safran bitkisinin tanıtımı için birçok kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum örgütünün çalışmalar yaptığını aktaran Dizdar, Safran Festivali ile Uluslararası Altın Safran Film Festivali'nin birleştirilmesini istediklerini, bunun için de ilerleyen dönemlerde çalışmalar yapacaklarını kaydetti.